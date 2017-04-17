|
Эксперты о том, удастся ли к 1 мая всех трудоустроить, если число безработных растет третий месяц
К 1 мая в Беларуси
«Может быть, в реальности ничего не изменилось»
В январе в Беларуси число официальных безработных
— Это зарегистрированная безработица — 1% от экономически активного населения. Рассчитанный же по международным стандартам фактический уровень безработицы за 2016 год составил 5,8%, — напоминает эксперт центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.
По мнению эксперта, рост зарегистрированной безработицы в марте может обозначать то, что больше неработающих людей стало обращаться в службы занятости. Катерина Борнукова отмечает, что ранее Минтруда
— Можно предположить, что и сейчас больше людей стало регистрироваться, потому что увидели, что декрет о тунеядстве действует и будет продолжать действовать. Те граждане, которые и раньше не работали, просто решили стать на учет. Но в реальности ничего не изменилось. Я бы ждала новых цифр, рассчитанных по методике Международной организации труда, — рассуждает Катерина Борнукова.
Директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик также считает, что нужно дожидаться цифр фактической безработицы, «желательно в более подробной разбивке».
— Безработные в Беларуси — это молодежь или люди пенсионного возраста? Они живут в городской или сельской местности? Есть ли уязвимость по полу? — задается вопросами эксперт. — Грубо говоря, эта должна быть не цифра, а набор статпоказателей, которые пока е публикуются.
С другой стороны, безработица может расти на самом деле, отмечают эксперты.
— Несмотря на то, что
Напомним, предприятия по-прежнему чаще
— Информация о том, сколько безработных зарегистрировано, при нынешнем
«Если человек работал бухгалтером, то вряд ли пойдет копать картошку»
Меры, которые принимаются властями для того, чтобы обеспечить белорусов работой — от мини-ярмарок вакансий до предложений временных работ — Катерина Борнукова считает «отчасти действенными».
— Они работают далеко не для всех, кто регистрируется в отделах трудоустройства. Надо понимать, что если человек работал бухгалтером, то вряд ли пойдет копать картошку. Тем более, что сам президент
Александр Чубрик предлагает оценивать эффективность служб занятости в других цифрах: например, количество безработных, которые обратились за помощью в трудоустройстве.
— Если мы видим, что устойчивых безработных — примерно 200−250 тысяч человек, а за помощью в трудоустройстве обращается меньшее количество людей, значит, грубо говоря, безработные считают, что государство им не поможет. Если обращается столько же, значит, с доверием относятся к службам занятости, — говорит Александр Чубрик.
Среди мер, которые могли бы помочь уменьшить безработицу, Екатерина Борнукова называет «стимулирование создания новых рабочих мест»:
— Самые стабильные из них были бы в частном секторе, — уточняет эксперт. — Пока что мы видим, что государство пытается создать рабочие места, влияя на госсектор. Запрещать увольнение людей — это, конечно, не выход. В кризис экономика обычно серьезно меняется, так что вряд ли все смогут сохранить свои прежние рабочие места. Лучше стимулировать инициативу и помогать людям найти работу при переезде или переквалификации. Это то, что сейчас начинают делать, но пока еще в недостаточных масштабах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами, почему не получается победить безработицу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии