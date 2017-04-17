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Кобяков: реальная зарплата в Беларуси выросла из-за производительности труда

18.04.2017 16:07 — Разное | Tut.by  
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Реальная зарплата в январе-феврале в Беларуси выросла за счет производительности труда. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина, на котором рассматривались итоги работы экономики в первом квартале и задачи на первое полугодие, передает БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Важно, что в экономике вышли на рост реальной заработной платы (100,5% к январю-февралю 2016 года), и этот рост обеспечен за счет производительности труда, — подчеркнул Андрей Кобяков.

По его словам, меры по сбалансированному росту зарплаты на установленный главой государства уровень (1 тысяча рублей) вместе «со снижением затрат и повышением эффективности во всех сферах экономики» позволят выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения.

— За январь-февраль пока имеем 96,8% (за февраль приросли на 1,3 процентного пункта) при прогнозе на первый квартал 99,5%, — констатировал премьер-министр.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда. В апреле этого года президент заявил, что «1 тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами».

 
 
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В экономике вышли на рост реальной зарплаты, и этот рост обеспечен за счет производительности труда, заявил Андрей Кобяков.

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