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Павел Бурба покинул минское "Динамо"

18.04.2017 16:05 — Разное | Tut.by  
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В руководстве ХК «Динамо-Минск» произошли изменения. Исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора назначен Сергей Опимах, заместителем генерального директора по экономическим вопросам стал Дмитрий Нагайченко. Павел Бурба покинул клуб.


Фото: Дарья Бурякина

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Анатолий Курилец так прокомментировал кадровые перестановки:

— Павлу Леонидовичу Бурбе было предложено продолжить работу в клубе, однако он принял решение не продлевать контракт. Таким образом, руководство клуба доверило должность первого заместителя генерального директора, пока в статусе исполняющего обязанности, Сергею Опимаху. Этот специалист давно трудится в «Динамо-Минск», накопил большой опыт, и хотя он никогда не был на первых ролях, но выполнял большой объем работы, не заметный широкой публике. У меня нет сомнений, что он достойно справится с поставленными задачами. В круг обязанностей Сергея Николаевича будут входить спортивные вопросы, формирование команды на следующий сезон. Он должен будет оказать квалифицированную помощь тренерскому штабу в подборе игроков.

Кроме того, чуть раньше в клубе появился заместитель генерального директора по экономическим вопросам. Им стал Дмитрий Нагайченко, ранее возглавлявший наш филиал в Молодечно. Дмитрию Дмитриевичу удалось хорошо себя там проявить. Решение экономических вопросов, задача зарабатывания денег является важнейшей для нашего клуба. Я надеюсь, что новый человек на этом направлении придаст «Динамо-Минск» необходимый импульс развития.

 
Теги: Минск
 
 
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В руководстве ХК "Динамо-Минск" произошли изменения. Исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора назначен Сергей Опимах, заместителем...

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