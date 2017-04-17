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Хоулинь Чжао: Беларусь может сохранить позиции лидера в регионе по развитию ИКТ

18.04.2017 16:15 — Разное | Ежедневник  
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Хоулинь Чжао: Беларусь может сохранить позиции лидера в регионе по развитию ИКТ

Генеральный секретарь Международного союза электросвязи оценил состояние развития информационно-коммуникационных технологий в Беларуси.

«Беларусь занимает 31-е место по уровню развития ИКТ среди 170 стран мира. Это очень хороший результат. Кроме того, ваша страна заняла первое место в области развития информационно-коммуникационных технологий в странах СНГ. Если Беларусь будет и дальше развивать это направление, то у нее есть все шансы удержать лидирующие позиции в своем регионе», - цитирует БЕЛТА Хоулинь Чжао.

При этом генсек МСЭ обратил внимание, что все страны в регионе занимаются развитием ИКТ, поэтому страна не должна сбавлять темпов. «И здесь важно то, что Беларусь считает для себя приоритетом развитие ИКТ. Нам вместе предстоит еще многое сделать, хотя уже сейчас вам есть что показывать - в частности то, как здесь используются информационно-коммуникационные технологии для стимулирования социально-экономического развития», - резюмировал генеральный секретарь Международного союза электросвязи.

 
 
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Генеральный секретарь Международного союза электросвязи оценил состояние развития информационно-коммуникационных технологий в Беларуси.

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