Министерство финансов Беларуси сообщило о том, что три выпуска гособлигаций были полностью размещены.

Как сообщается на сайте ведомства, по итогам торгов, состоявшихся в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 17 апреля, для приобретения юридическим и физическим лицам доступны государственные облигации, номинированные в иностранной валюте, выпусков №№ 235, 239 на сумму 24,4 млн евро и 39,8 млн долларов США. Выпуск №240 размещен в полном объеме.

Напомним, что в марте Минфин не смог продать 238 выпуск государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте на сумму в 38 млн долларов.