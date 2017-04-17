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Минфин отчитался о размещении облигаций
Министерство финансов Беларуси сообщило о том, что три выпуска гособлигаций были полностью размещены.
Как сообщается на сайте ведомства, по итогам торгов, состоявшихся в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 17 апреля, для приобретения юридическим и физическим лицам доступны государственные облигации, номинированные в иностранной валюте, выпусков №№ 235, 239 на сумму 24,4 млн евро и 39,8 млн долларов США. Выпуск №240 размещен в полном объеме.
Напомним, что в марте
Отметим, что Беларусь
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Министерство финансов Беларуси сообщило о том, что три выпуска гособлигаций были полностью размещены.
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