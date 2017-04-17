



О таком намерении заявил первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Виталий Наумчик, выступая на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту.

Как сообщает БЕЛТА , по мнению Виталия Наумчика, динамичность экономических и социальных процессов, происходящих в обществе в последние годы, глобализация мировой экономики активизировали перемещение населения как внутри государств, так и между ними. Миграция превратилась в масштабное явление международной жизни, которое оказывает влияние на мировые демографические процессы и социально-экономическое развитие практически всех стран.

«События на Ближнем Востоке и в Украине, продолжающийся миграционный кризис в Европе создают предпосылки для увеличения количества нелегальных мигрантов, предпринимающих попытки транзита через территорию России и Беларуси с целью проникновения в страны Евросоюза, - подчеркнул Виталий Наумчик. - А неконтролируемая миграция несет ряд рисков и угроз, представляющих повышенную степень опасности для любого принимающего государства. В этой связи одним из важнейших направлений сотрудничества в сфере миграционной политики Беларуси и России является наращивание совместных усилий в вопросах формирования единого миграционного пространства».

В данном контексте компетентными государственными органами соседствующих стран практически реализован План мероприятий на 2014-2016 годы по формированию единого миграционного пространства. Вместе с тем в связи с упразднением в 2016 году Федеральной миграционной службы РФ динамика сотрудничества по ряду важных направлений в сфере миграции снизилась, констатировал Виталий Наумчик. Он выразить надежду, что с завершением организационно-штатных мероприятий по созданию в МВД России Главного управления по вопросам миграции сотрудничество двух стран в сфере формирования единого миграционного пространства получит новый импульс для развития.

Данный вопрос приобретает еще большую актуальность в свете нового Плана мероприятий на 2017-2020 годы. Его проект подготовлен с учетом национальных интересов двух государств. Документом предусматривается выработка согласованных походов о порядке въезда граждан третьих стран на территорию Союзного государства, а также их пребывания и выезда. Обозначены практические меры по обмену информацией о гражданах третьих стран, планирующих и получивших визы Беларуси и России, о действующих режимах поездок с иностранными государствами.

В ближайшее время план будет направлен в Постоянный комитет Союзного государства для последующего внесения его на утверждение Совета Министров Союзного государства. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту прошло сегодня в Могилевском облисполкоме под руководством председателя Комиссии, члена комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова.

Помимо союзных парламентариев в мероприятии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств внутренних дел, иностранных дел Беларуси и России, Госпогранкомитета и Комитета госбезопасности Беларуси, Федеральной службы безопасности России, Министерства экономического развития РФ, Федерального агентства по управлению госимуществом РФ и Государственного комитета по имуществу Беларуси, а также контрольных органов двух стран. Главной темой заседания стала гармонизация законодательства Беларуси и России, обеспечение равных прав граждан Союзного государства в сфере миграции. Рассматривалась также возможность создания единой системы учета союзного имущества.