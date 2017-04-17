﻿ «Чернобыльский шлях» в Минске может не состояться. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Чернобыльский шлях» в Минске может не состояться

18.04.2017 16:30 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Заявители традиционного запланированного на 26 апреля «Чернобыльского шляха» требуют от Мингорисполкома изменить установленное властями время проведения акции.

Завтра они намерены посетить Мингорисполком, чтобы требовать перенести акцию с 14:00 (время, предложенное горисполкомом) на 18:00, как изначально планировали организаторы, сообщил на пресс-конференции 18 апреля сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, сообщают Naviny.by.

Что касается маршрута, то заявители решили не настаивать на заявленном маршруте акции и требовать лишь изменения времени. По словам Северинца, назначение времени акции на 14:00 в рабочие будни «является просто издевательством, ее фактическим ее запретом».

Если Мингорисполком не изменит своего решения, оргкомитет будет призывать прийти на санкционированный горисполкомом митинг по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, который организует 26 апреля с 18:00 до 20:00 в Киевском сквере Консервативно-христианская партия — БНФ.

Напомним, что Мингорисполком разрешил проведение «Чернобыльского шляха» 26 апреля. Только власти отменили предлагаемый организаторами формат акции: сбор людей возле театра оперы и балета в 18:30 и шествие до Чернобыльской часовни, где в 20:00 планировалось возложение цветов. Мингорисполком же предлагает сбор у Академии наук в 14:00 (26 апреля - рабочий день), в 14:30 начало шествия к площади Бангалор, где с 16:00 до 16:30 разрешен митинг.

В оргкомитет по проведению акции входят представители Партии БНФ и ее структуры «Моладзь БНФ», ОГП, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «БХД», кампании «Говори правду», а также движений «За Свободу» и «Разам».

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявители традиционного запланированного на 26 апреля «Чернобыльского шляха» требуют от Мингорисполкома изменить установленное властями время проведения акции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин отчитался о размещении облигаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика