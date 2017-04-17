Заявители традиционного запланированного на 26 апреля «Чернобыльского шляха» требуют от Мингорисполкома изменить установленное властями время проведения акции.

Завтра они намерены посетить Мингорисполком, чтобы требовать перенести акцию с 14:00 (время, предложенное горисполкомом) на 18:00, как изначально планировали организаторы, сообщил на пресс-конференции 18 апреля сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, сообщают Naviny.by .

Что касается маршрута, то заявители решили не настаивать на заявленном маршруте акции и требовать лишь изменения времени. По словам Северинца, назначение времени акции на 14:00 в рабочие будни «является просто издевательством, ее фактическим ее запретом».

Если Мингорисполком не изменит своего решения, оргкомитет будет призывать прийти на санкционированный горисполкомом митинг по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, который организует 26 апреля с 18:00 до 20:00 в Киевском сквере Консервативно-христианская партия — БНФ.

Напомним, что Мингорисполком разрешил проведение «Чернобыльского шляха» 26 апреля. Только власти отменили предлагаемый организаторами формат акции: сбор людей возле театра оперы и балета в 18:30 и шествие до Чернобыльской часовни, где в 20:00 планировалось возложение цветов. Мингорисполком же предлагает сбор у Академии наук в 14:00 (26 апреля - рабочий день), в 14:30 начало шествия к площади Бангалор, где с 16:00 до 16:30 разрешен митинг.

В оргкомитет по проведению акции входят представители Партии БНФ и ее структуры «Моладзь БНФ», ОГП, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «БХД», кампании «Говори правду», а также движений «За Свободу» и «Разам».