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Трамп проводит в Палм-Бич каждую пятую минуту

18.04.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трамп провел в своем поместье "Мар-а-Лаго" одну из пяти минут за все время нахождения в должности: 424,5 часа он был там и 1663,5 часа в других местах, подсчитали журналисты Washington Post.

Президент решил называть резиденцию "зимним" или "летним белым домом", как бы подчеркивая, что время, на протяжении которого находится там, тратит на работу.

В "Мар-а-Лаго" Трамп и его семья были и в воскресенье на Пасху.

За подобный образ жизни президента платят налогоплательщики — из госбюджета оплачивается, в частности, охрана. В Палм-Бич во Флориде постоянно проходят протесты местных жителей. Многие считают, что, привлекая внимание к особняку, Трамп рекламирует свою недвижимость.

 
 
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Семь из тринадцати выходных, что он является президентом, Трамп провел в особняке во Флориде, где принимает гостей, родных и играет в гольф неподалеку.

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