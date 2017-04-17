Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело по обвинению 20-летнего жителя города, который на чужом микроавтобусе врезался в троллейбус, в угоне и смертельном ДТП. Об этом сообщил TUT.BY заместитель прокурора города Бреста Александр Воробей.





В аварию молодые люди попали 6 февраля. Брестчанин взял ключи и угнал принадлежащий частному предприятию микроавтобус Volkswagen Crafter. По словам подозреваемого, в тот день он вместе с другом «пил пиво с чипсами». Когда «закуска» закончилась, молодые люди завладели ключами от служебного автомобиля и отправились на нем в магазин.

По дороге назад на проспекте Машерова VW врезался в троллейбус. В результате ДТП серьезные травмы получил 19-летний пассажир микроавтобуса. Парня доставили в больницу, где он 13 марта умер.

Проведенное освидетельствование показало, что водитель VW был пьян — 2,54 промилле. Также он не имел права управления — был лишен в 2015 году за пьяную езду.

Как установило следствие, водитель VW ехал 89 км/ч на участке, где разрешено не более 60 км/ч. Он также имел возможность заблаговременно увидеть обозначенный габаритными огнями троллейбус, который остановился на красный сигнал светофора, и снизить скорость вплоть до полной остановки. Однако не сделал этого. Вследствие алкогольного опьянения и превышения скорости он не справился с управлением и VW врезался в троллейбус.

Таким образом молодой человек обвиняется по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ч. 1 ст. 214 УК (Угон).

Дело изучено прокурором и направлено в суд.