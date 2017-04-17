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Картинка дня: прохожий испугался дрона и начал "отстреливаться"

18.04.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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Житель российского города Ковдор Андрей Ганичев настраивал квадрокоптер, снимая видео. Случайный прохожий заметил летающий гаджет и очень испугался. 


Изображение: Восстание Бомжей / youtube.com

Сперва мужчина прятался за автомобилями, а после — делал вид, что стреляет из огнестрельного оружия (но без оружия). В попытке отбиться от дрона он бросил даже пару воображаемых гранат.

Видео обрывается на моменте, когда убегающий делает вид, что замахивается камнем, а квадрокоптер резко набирает высоту.

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Автор ролика добавил к нему напряженную музыку и назвал видео «Попытка похищения землянина», намекая на сходство квадрокоптера с летающей тарелкой. Неизвестно, насколько серьезно отнесся к происшествию мужчина в кадре.

 
 
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Сперва мужчина прятался за автомобилями, а после - делал вид, что стреляет из огнестрельного оружия (но без оружия).

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