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Картинка дня: прохожий испугался дрона и начал "отстреливаться"
Житель российского города Ковдор Андрей Ганичев настраивал квадрокоптер, снимая видео. Случайный прохожий заметил летающий гаджет и очень испугался.
Сперва мужчина прятался за автомобилями, а после — делал вид, что стреляет из огнестрельного оружия (но без оружия). В попытке отбиться от дрона он бросил даже пару воображаемых гранат.
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Автор ролика добавил к нему напряженную музыку и назвал видео «Попытка похищения землянина», намекая на сходство квадрокоптера с летающей тарелкой. Неизвестно, насколько серьезно отнесся к происшествию мужчина в кадре.
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Сперва мужчина прятался за автомобилями, а после - делал вид, что стреляет из огнестрельного оружия (но без оружия).
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