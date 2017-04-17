Всё тот же футбольный манеж, всё те же участники и даже та же палатка с мангалом и шашлыком возле главного входа. В Минске открылась выставка «ТИБО-2017», и больше всего на ней говорили об интернете вещей (IoT).









Те, кто посещали выставку последние пару лет, наверняка бы обратили внимание, что там мало что изменилось. Несколько рядов участников с неизменным двухэтажным павильоном velcom, парой огромных стендов МТС и Huawei в центре и несколькими десятками небольших павильонов других участников.





Операторы традиционно показали больше всех — ТИБО по-прежнему является выставкой их достижений и главных анонсов. Например, velcom анонсировал звонки через Wi-Fi и возможность кредитования своих абонентов, МТС — свою платформу «интернета вещей», обновление МТС ТВ и услугу «Штурман», позволяющую зрячим людям помогать слепым.

Стенд life:) в этом году был больше обычного — в компании, в частности, рассказали о новой, уникальной для Беларуси линейке тарифов. Рядом с ними на аналогичной площади расположился павильон материнской компании Turkcell — турки демонстрировали пример «умного города». Большую площадь занимала и экспозиция инфраструктурного оператора beCloud — там показывали скорости 5G, которые белорусам стоит ждать не раньше 2020 года .





Однако было и то, что связывало абсолютно все компании, — «интернет вещей».

В velcom предусмотрительно объявили о развертывании «первой в Беларуси узкополосной сети для интернета вещей» еще 12 апреля , в МТС — только во время выставки, но при этом отметили, что у них уже полностью рабочее решение, а не просто анонс, и уже идут переговоры с несколькими компаниями.





velcom строит сеть NB IoT (Narrow Band Internet of Things) совместно с ZTE, МТС — совместно с Huawei . Но реализация у компаний одинаковая — для сети используется узкая полоса в 200 кГц в диапазоне 900 МГц, в которой и будут передаваться сигналы от всевозможных датчиков.

Применение технологии повсеместное. За счет высокой проникающей способности сигнала (сквозь толстые стены, на расстояние более 20 км), можно легко обмениваться сигналами со всевозможными датчиками. Это могут быть датчики, сигнализирующие о недостатке влаги у растений в сельхозугодьях, о поломке приборов учета в квартирах и подвалах жилых домов, о том, что пожилые люди или дети вышли из квартиры (используются специальные трекеры).

Применение NB-IoT показал и инфраструктурный оператор beCloud (но уже с использованием сети LTE). Речь о реализации «умной парковки» — датчики показывают, какие места свободны, а водители на смартфоне видят, где можно припарковаться и оплатить стоянку.

Кроме того, beCloud и Schneider Electric продемонстрировали пилотный проект в области интеллектуальных энергосетей — Smart Grid. «Умные» контрольно измерительные приборы будут следить за электроинфраструктурой города, обнаруживать поломки и моментально сообщать о них соответствующим службам, перераспределять энергию на участках, следить за нагрузками и т.д.





life:) самостоятельно не демонстрировал возможности применения IoT, зато целый «умный город» показала Turkcell — это город, где вся инфраструктура завязана на датчиках. При пожаре автоматически вызывается пожарная служба, при аварии — ГАИ, при заторах на дороге оптимизируется работа светофоров и т.д. Возможно, в ближайшее время элементы «умного» года появятся и в Минске.

А еще на «ТИБО», как и все прошлые годы, были красивые девушки, приглашающие на стенды компаний. Только на этот раз их было гораздо меньше.











