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Полный IoT. В Минске открылась выставка "ТИБО-2017"
Всё тот же футбольный манеж, всё те же участники и даже та же палатка с мангалом и шашлыком возле главного входа. В Минске открылась выставка «ТИБО-2017», и больше всего на ней говорили об интернете вещей (IoT).
Стенд life:) в этом году был больше обычного — в компании, в частности, рассказали о новой, уникальной для Беларуси линейке тарифов. Рядом с ними на аналогичной площади расположился павильон материнской компании Turkcell — турки демонстрировали пример «умного города». Большую площадь занимала и экспозиция инфраструктурного оператора beCloud — там показывали скорости 5G, которые белорусам
Однако было и то, что связывало абсолютно все компании, — «интернет вещей».
В velcom предусмотрительно объявили о развертывании «первой в Беларуси узкополосной сети для интернета вещей»
velcom строит сеть NB IoT (Narrow Band Internet of Things) совместно с ZTE, МТС —
Применение технологии повсеместное. За счет высокой проникающей способности сигнала (сквозь толстые стены, на расстояние более 20 км), можно легко обмениваться сигналами со всевозможными датчиками. Это могут быть датчики, сигнализирующие о недостатке влаги у растений в сельхозугодьях, о поломке приборов учета в квартирах и подвалах жилых домов, о том, что пожилые люди или дети вышли из квартиры (используются специальные трекеры).
Применение NB-IoT показал и инфраструктурный оператор beCloud (но уже с использованием сети LTE). Речь о реализации «умной парковки» — датчики показывают, какие места свободны, а водители на смартфоне видят, где можно припарковаться и оплатить стоянку.
Кроме того, beCloud и Schneider Electric продемонстрировали пилотный проект в области интеллектуальных энергосетей — Smart Grid. «Умные» контрольно измерительные приборы будут следить за электроинфраструктурой города, обнаруживать поломки и моментально сообщать о них соответствующим службам, перераспределять энергию на участках, следить за нагрузками и т.д.
life:) самостоятельно не демонстрировал возможности применения IoT, зато целый «умный город» показала Turkcell — это город, где вся инфраструктура завязана на датчиках. При пожаре автоматически вызывается пожарная служба, при аварии — ГАИ, при заторах на дороге оптимизируется работа светофоров и т.д. Возможно, в ближайшее время элементы «умного» года появятся и в Минске.
А еще на «ТИБО», как и все прошлые годы, были красивые девушки, приглашающие на стенды компаний. Только на этот раз их было гораздо меньше.
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В этом году было много разговоров про IoT.
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