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Непритязательные минчане: вид из окна мало кому важен
«Вид из окна делает продажи». «Квартира с окнами на сквер и квартира с окнами во двор — две разных квартиры в одном доме». Это все про зарубежную, не про нашу недвижимость. У нас продавцы если и пишут про вид из окна, то что-то вроде «окна во двор», — если дом стоит на излишне шумном проспекте, или «панорамный вид на город» — если квартира на верхних этажах высотки. Но в 99% объявлений о виде из окна — вообще ни слова. Даже если он есть.
А ведь вид из окна — это то, что идет в комплект к квартире, как высота потолка. Это — неотъемлемая часть комфорта. В двух соседних домах в разных квартирах вид может быть таким:
Или таким:
Таким:
Или вот таким:
Мы изучили ценники предложения и обнаружили: в одном и том же доме на цену квартиры влияет ее площадь, планировка, оценка продавцом вложенного в ремонт. Но — не вид из окна.
— Вид из окна влияет не на цену предложения, а на выбор покупателя, — говорят эксперты группы компаний «Твоя столица». — Как правило, увидев за окном ТЭЦ, промышленную зону или что-то в этом роде, покупатель просто отказывается от приобретения. Торгуются в крайне редких случаях.
Если же речь идет ситуации окна в окна, то тут могут и поторговаться.
— На наш взгляд, вид за окном важен процентам 40% покупателей, не больше. Если за окном пустырь, то все покупатели интересуются о перспективах застройки. Это важно, поскольку не хотелось бы наблюдать за бытом соседей в соседнем слишком близко расположенном доме или наблюдать задний вход магазина или еще что-нибудь в этом же роде. В случае продажи в будущем это может снизить стоимость квартиры, а это уже денежные потери.
Стоит отметить, что меньше всего будут меняться виды из окон в старых спальных районах.
Кстати, стоит помнить, что с высоких этажей открываются панорамные виды, но не всегда — лучшие. Например, на кольцевую, трубы ТЭЦ на горизонте, стройки, свалки… С нижних этажей видите меньше, но порою — более симпатичные объекты, вроде крон деревьев и крыш частного сектора.
Вид из окна хочешь не хочешь — влияет на настроение. А виды из ваших окон вас радуют?
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«Вид из окна делает продажи». «Квартира с окнами на сквер и квартира с окнами во двор - две разных квартиры в одном доме». Это все про зарубежную, не про нашу...
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