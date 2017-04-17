«Вид из окна делает продажи». «Квартира с окнами на сквер и квартира с окнами во двор — две разных квартиры в одном доме». Это все про зарубежную, не про нашу недвижимость. У нас продавцы если и пишут про вид из окна, то что-то вроде «окна во двор», — если дом стоит на излишне шумном проспекте, или «панорамный вид на город» — если квартира на верхних этажах высотки. Но в 99% объявлений о виде из окна — вообще ни слова. Даже если он есть.

А ведь вид из окна — это то, что идет в комплект к квартире, как высота потолка. Это — неотъемлемая часть комфорта. В двух соседних домах в разных квартирах вид может быть таким:





Или таким:





Таким:





Или вот таким:





Мы изучили ценники предложения и обнаружили: в одном и том же доме на цену квартиры влияет ее площадь, планировка, оценка продавцом вложенного в ремонт. Но — не вид из окна.

— Вид из окна влияет не на цену предложения, а на выбор покупателя, — говорят эксперты группы компаний «Твоя столица». — Как правило, увидев за окном ТЭЦ, промышленную зону или что-то в этом роде, покупатель просто отказывается от приобретения. Торгуются в крайне редких случаях.

Если же речь идет ситуации окна в окна, то тут могут и поторговаться.



Квартира с отделкой в Маяке Минска

— На наш взгляд, вид за окном важен процентам 40% покупателей, не больше. Если за окном пустырь, то все покупатели интересуются о перспективах застройки. Это важно, поскольку не хотелось бы наблюдать за бытом соседей в соседнем слишком близко расположенном доме или наблюдать задний вход магазина или еще что-нибудь в этом же роде. В случае продажи в будущем это может снизить стоимость квартиры, а это уже денежные потери.



Чудесный был бы вид. Но скоро его, похоже, навсегда закроет новостройка.

Стоит отметить, что меньше всего будут меняться виды из окон в старых спальных районах.



Детский сад не снесут.



Деревья исчезнут, только если их приговорят сами жители двора. Ну и столбик новостройки тут не влезет.



И эту унылую стену не передвинут. Но возможно когда-нибудь покрасят.

Кстати, стоит помнить, что с высоких этажей открываются панорамные виды, но не всегда — лучшие. Например, на кольцевую, трубы ТЭЦ на горизонте, стройки, свалки… С нижних этажей видите меньше, но порою — более симпатичные объекты, вроде крон деревьев и крыш частного сектора.



Вид из окна дома в Лебяжем. С этажей пониже видны зелень и водная гладь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вид из окна хочешь не хочешь — влияет на настроение. А виды из ваших окон вас радуют?