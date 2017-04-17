В суде Фрунзенского района Минска начался процесс над четырьмя мужчинами, которые в 2015 году, под предлогом аренды, мошенническим путем похитили в Москве два автомобиля и продали их в Беларуси, сообщает БЕЛТА .



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13 ноября 2015 года правоохранители задержали одного члена преступной группы. Им оказался гражданин России, который раньше привлекался к уголовной ответственности и был осужден на восемь лет лишения свободы, но условно-досрочно освободился в 2004 году. А почти через месяц — 7 декабря, были задержаны остальные трое участников из Беларуси. Известно, что они также ранее уже привлекались к ответственности. Трое мужчин были взяли под стражу, в отношении четвертого применили подписку о невыезде.

В ходе следствия выяснилось, что группа действовала по заранее разработанному плану. Мужчины приготовили поддельные документы и устройство радиоэлектронного подавления сигнала бортовой системы контроля местонахождения автомобиля. 29 сентября 2015 года обвиняемые приехали в московский салон проката авто и заключили договор аренды на Volkswagen Jetta. При оформлении сделки они предъявили поддельные водительские права и паспорт на имя другого человека. По условиям договора возвратить авто они должны были 3 октября 2015 года, но делать они этого не собирались.

Позже обвиняемые прибыли в другой салон проката автомобилей Москвы. Гражданин России, как и в первом случае, выступил в качестве арендатора и взял «покататься» Volkswagen Polo. Срок возврата был 3 октября, однако обвиняемые не намеревались выполнять условия договора.

Автомобили они вывезли и продали в Беларуси. Для этого из кузовов авто вырезали фрагменты с VIN-номером, на их место вваривалась пластина со знаками вторичного идентификационного номера. Кроме того, троим обвиняемым инкриминируется подделка документов на авто, изготовление поддельных печатей и бланков.

Сумма причиненного ущерба составила более 33 тысяч рублей. Подельников обвиняют в совершении уголовных преступлений за мошенничество; подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков; приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. Россиянина кроме этого обвиняют в нарушении срока запрета въезда в Беларусь и подделке либо уничтожении идентификационного номера транспортного средства.

Гражданин России в содеянном раскаивается, но свою вину признает лишь в мошенничестве и нарушении срока запрета въезда в Беларусь. Что касается остальных обвиняемых, то один из них не считает себя виновным ни по одной статье, двое других в зависимости от роли в совершенном преступлении признают свою вину частично или полостью.