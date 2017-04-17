В конце апреля на телеканале "Россия 1" стартует сериал «Оптимисты» о жизни молодых советских дипломатов 1960-х годов. В Сети уже появился клип на первый сингл «Оптимистов» — «А я тебя нет». Вокальную партию в этой песне исполнила певица Елка , а синхрон для клипа был снят в московском центре современного искусства «Гараж» на фоне советской мозаики «Осень», реабилитированной Ремом Колхасом.





— С Елкой получилась какая-то магия. Когда стало ясно, что у песни «А я тебя нет» есть потенциальная жизнь вне сериала, я больше никого и не рассматривал. Елка была первым выбором, и если бы она отказалась, я, честно говоря, не знал бы, к кому идти дальше. Поразительным образом она практически тут же согласилась, и через две недели песня была готова, — в одном из интервью рассказал автор идеи сериала Михаил Иодов.

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За свою творческую карьеру Елка стала шестикратной обладательницей премии «Золотой граммофон», выпустила 5 студийных альбомов — «Город обмана» (2005), «Тени» (2006), «Этот великолепный мир» (2008), «Точки расставлены» (2011), «#Небы» (2015) и концертный альбом «#2» (2015). «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Грею счастье», «Навсегда», «Море внутри меня», «Впусти музыку» — занимали высшие позиции в хит-парадах СНГ, сделав Ёлку самой ротируемой российской исполнительницей.

В Минске Елка выступит с большим сольным концертом. Что подготовила певица для минского слушателя — узнаем 10 мая. Одно утверждать можно точно: популярные хиты и премьеры песен, смех и уютная атмосфера, качественное звуковое и световое шоу гарантированы.

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