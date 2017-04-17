﻿ Певица Елка записала саундтрек к сериалу "Оптимисты". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Певица Елка записала саундтрек к сериалу "Оптимисты"

18.04.2017 17:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В конце апреля на телеканале "Россия 1" стартует сериал «Оптимисты» о жизни молодых советских дипломатов 1960-х годов. В Сети уже появился клип на первый сингл «Оптимистов» — «А я тебя нет». Вокальную партию в этой песне исполнила певица Елка, а синхрон для клипа был снят в московском центре современного искусства «Гараж» на фоне советской мозаики «Осень», реабилитированной Ремом Колхасом.


— С Елкой получилась какая-то магия. Когда стало ясно, что у песни «А я тебя нет» есть потенциальная жизнь вне сериала, я больше никого и не рассматривал. Елка была первым выбором, и если бы она отказалась, я, честно говоря, не знал бы, к кому идти дальше. Поразительным образом она практически тут же согласилась, и через две недели песня была готова, — в одном из интервью рассказал автор идеи сериала Михаил Иодов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

За свою творческую карьеру Елка стала шестикратной обладательницей премии «Золотой граммофон», выпустила 5 студийных альбомов — «Город обмана» (2005), «Тени» (2006), «Этот великолепный мир» (2008), «Точки расставлены» (2011), «#Небы» (2015) и концертный альбом «#2» (2015). «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Грею счастье», «Навсегда», «Море внутри меня», «Впусти музыку» — занимали высшие позиции в хит-парадах СНГ, сделав Ёлку самой ротируемой российской исполнительницей.

В Минске Елка выступит с большим сольным концертом. Что подготовила певица для минского слушателя — узнаем 10 мая. Одно утверждать можно точно: популярные хиты и премьеры песен, смех и уютная атмосфера, качественное звуковое и световое шоу гарантированы.

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 75 до 140 руб.

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Звери».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце апреля на телеканале стартует сериал "Оптимисты" о жизни молодых советских дипломатов 1960-х годов. В Сети уже появился клип на первый сингл "Оптимистов" - "А я...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Непритязательные минчане: вид из окна мало кому важен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика