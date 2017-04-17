Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривались итоги работы экономики в I квартале и задачи на I полугодие 2017 года.

«В первом квартале экономика вышла на уровень, который запланирован на первое полугодие (по прогнозу ВВП должен был составить в первом полугодии 100,2%). Полагаю правильным на второй квартал в качестве целевой задачи определить достижение планов января-сентября, то есть предлагаю сработать с опережением, сделать ВВП за первое полугодие 101%», – цитирует Андрея Кобякова БЕЛТА .

По мнению руководителя правительства, это позволит экономике плавно, без «надрыва» пройти второе полугодие и выйти к концу года на утвержденный прогноз. «Прошу Минэкономики сформулировать соответствующие целевые задачи отраслям и регионам. Их и определим ориентиром для оценки достаточности принимаемых мер соответствующими руководителями», – добавил премьер-министр.

При отчетах на заседании Президиума Совмина Андрей Кобяков попросил присутствующих акцентировать внимание на работе экономики в январе-апреле и реализации задач на полугодие. «Только конкретика, меры и ожидаемые результаты», – подчеркнул премьер.