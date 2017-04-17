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Реальные денежные доходы за 2 месяца 2017 года снизились на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом
18.04.2017 17:32 — Разное | Ежедневник
Белстат сообщил об уровне денежных доходов населения в январе-феврале 2017 года, а также о развитии внутренней торговли в I квартале 2017 года.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-феврале 2017 года составили 96,8% к уровню января-февраля 2016 года. В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,1%.
В I квартале 2017 года оптовый товарооборот составил 17,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню I квартала 2016 года. Розничный товарооборот в I квартале 2017 года составил 8,5 млрд рублей, или 98,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 года. Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,1% розничного товарооборота республики, составил 7,5 млрд рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах. Товарооборот общественного питания в I квартале 2017 года составил 471 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 года.
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Белстат сообщил об уровне денежных доходов населения в январе-феврале 2017 года, а также о развитии внутренней торговли в I квартале 2017 года.
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