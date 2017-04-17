По мнению депутатов Палаты представителей, декретный отпуск, службу в армии и учебу в вузе целесообразно засчитывать в страховой стаж. Соответствующие предложения по изменению законодательства парламентарии направили в Совмин, рассказала агентству « Минск-Новости » председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.



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— Мы неоднократно подчеркивали, что исключение этих трех периодов из страхового стажа, который дает право на назначение трудовой пенсии, не совсем оправдано, — отметила Тамара Красовская. — Когда минимальная планка составляла 5−10 лет, данная проблема не стояла так остро. Однако сегодня белорусам требуется отработать с уплатой страховых взносов 16 лет, а к 2025 году показатель и вовсе достигнет 20 лет. Согласитесь, период солидный.

По мнению депутата, с одной стороны, принимаются серьезные меры по стимулированию рождаемости, пропагандируются многодетные семьи, а с другой — для женщин создаются препятствия. Воспитывая ребенка, мама выполняет важную социальную миссию. Если она растит троих детей, в отпуске по уходу за ребенком проводит 9 лет, четверых ребят — 12 лет. Возникает вполне закономерный вопрос: как в таком случае ей заработать себе трудовую пенсию?

— Исключая из страхового стажа декретный отпуск, по сути, мы загоняем женщину в ситуацию, когда она в лучшем случае родит одного ребенка. О какой демографической безопасности можно в таком случае говорить? — считает председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. — Не засчитывая службу в армии, подталкиваем молодых людей к уклонению от выполнения священного долга перед Родиной. Наносим урон имиджу Вооруженных сил, а значит, и обороноспособности страны.

Вместо того чтобы поощрять мужчин, которые откликаются на призыв государства, их, наоборот, наказывают, считают парламентарии.

— Получается, что те, кому всеми правдами и неправдами удается избежать срочной службы в армии, оказываются в более выгодном положении, чем законопослушные граждане, — озвучивает мнение коллег Тамара Красовская.

Не согласны депутаты и с тем, что при определении права на трудовую пенсию не идут в зачет годы учебы в вузе.

Инициативу депутатов поддерживают и общественные организации. В частности, в НГО «Центр по продвижению прав женщин — Ее права» поступает много обращений от женщин, которые столкнулись с проблемой: при выходе на пенсию не оказалось нужного страхового стажа. Многие жили до 50−55 лет, думая, что у них все в порядке, что при выходе на заслуженный отдых они будут получать трудовую пенсию. А теперь вынуждены либо дорабатывать необходимое количество лет, либо ждать выплаты социальной пенсии, которая намного меньше.

По мнению директора этой организации Александры Дикан, в страховой стаж, который дает право на назначение трудовой пенсии, обязательно должны включаться декретный отпуск и период ухода за лицами с инвалидностью и старше 80 лет. Норма, которая существует сегодня, считает она, является косвенной дискриминацией женщин.

— По статистике, в 99% случаев за ребенком до трех лет присматривают именно мамы. О родственниках, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, как правило, заботятся тоже женщины, — отмечает Александра Дикан. — Если белоруска воспитывает двоих детей, то из ее страхового стажа автоматически выпадает шесть лет. Хотя норма, предусмотренная пенсионным законодательством, для всех одинакова, на деле женщины по сравнению с мужчинами оказываются в невыгодном положении.

Не стоит забывать и о том, что в Беларуси для женщин и мужчин разный пенсионный возраст — у первых он на 5 лет меньше. Соответственно, у женщин меньше возможностей добрать необходимое количество лет, идущих в зачет страхового стажа, подчеркивает Александра Дикан.

— Между тем после выхода на пенсию оставить за собой рабочее место получается не у всех. Наниматели сегодня не очень охотно держат в штате сотрудников, которым за 55−60: сказывается кризисная ситуация в экономике, работодатели делают ставку на молодых специалистов, — говорит Александра Дикан. — Таким образом, с каждым годом количество женщин, которые оказались под ударом из-за действующей нормы, будет только увеличиваться. Как результат, это приведет к феминизации бедности пожилого населения.

Напомним, белорусы, у которых не получилось выработать страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную. Часто в «ловушки» попадают военнослужащие и женщины, которые несколько раз были в декретном отпуске или ухаживали за детьми-инвалидами.

В марте Федерация профсоюзов предложила пересмотреть страховой стаж для женщин, которые воспитывают четверых и более детей, родителей детей-инвалидов и бывших военнослужащих, выслуга которых на момент увольнения со службы составляла менее 20 лет.

В Минтруда неоднократно заявляли , что для некоторых белорусов могут пересмотреть страховой стаж.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.