МИНСК, 18 апр — Sputnik. Возгорание в моторном отсеке автомобиля крайне опасно: если не предпринимать мер, пламя уничтожает машину за 15-20 минут, сообщили Sputnik в одной из столичных станций технического обслуживания.

На улице Сурганова во вторник в движении загорелась маршрутка, она следовала по маршруту №1097. Пожар случился в моторном отсеке автомобиля Mercedes Sprinter 2009 года выпуска. Возгорание не удалось устранить с помощью огнетушителя — на место вызвали пожарных. В салоне маршрутки находились 15 пассажиров, никто не пострадал.

"Если возгорание произошло в моторном отсеке, где масла и топливо, то машина сгорает очень быстро. Если не предпринять никаких мер, она сгорит в течение 15-20 минут", — сказали собеседники агентства.

Они добавили, что взрывов, как показывают в фильмах, при таком пожаре не происходит.

Возгорание в маршрутке, по словам специалистов, могло произойти из-за утечки топлива или неисправности электропроводки.

Наиболее активно в СТО поступают автомобили, в которых были возгорания, в зимний период времени. Связано это с тем, что в это время в работе машины наиболее активно задействована электропроводка. Поэтому специалисты рекомендуют своевременно проверять электрооборудование своих автомобилей и обращаться только на сертифицированные СТО.