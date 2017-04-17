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Кобяков: реальная зарплата в Беларуси увеличивается за счет роста производительности труда

18.04.2017 18:10 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков: реальная зарплата в Беларуси увеличивается за счет роста производительности труда

Выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения возможно.

«Важно, что в экономике вышли на рост реальной заработной платы (100,5% к январю-февралю 2016 года), и этот рост обеспечен за счет производительности труда», – цитирует Андрея Кобякова БЕЛТА. По его словам, меры по сбалансированному росту заработной платы на установленный главой государства уровень (1 тыс. белорусских рублей) наряду со снижением затрат и повышением эффективности во всех сферах экономики позволят выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения.

«За январь-февраль пока имеем 96,8% (за февраль приросли на 1,3 процентного пункта) при прогнозе на первый квартал 99,5%», – констатировал премьер-министр. Это единственный показатель в матрице, за которую отвечает правительство и Национальный банк, не выполненный по итогам первого квартала.

 
 
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Выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения возможно.

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