



Выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения возможно.

«Важно, что в экономике вышли на рост реальной заработной платы (100,5% к январю-февралю 2016 года), и этот рост обеспечен за счет производительности труда», – цитирует Андрея Кобякова БЕЛТА. По его словам, меры по сбалансированному росту заработной платы на установленный главой государства уровень (1 тыс. белорусских рублей) наряду со снижением затрат и повышением эффективности во всех сферах экономики позволят выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения.

«За январь-февраль пока имеем 96,8% (за февраль приросли на 1,3 процентного пункта) при прогнозе на первый квартал 99,5%», – констатировал премьер-министр. Это единственный показатель в матрице, за которую отвечает правительство и Национальный банк, не выполненный по итогам первого квартала.