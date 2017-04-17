Международный валютный фонд опубликовал очередной отчет по мировой экономике. Есть в документе и информация, которая касается Беларуси.

Так, согласно прогнозу МВФ в World Economic Outlook за апрель, белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%. По официальному прогнозу властей, по итогам этого года от экономики ждут роста в 1,7%. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня заявил , что экономика страны из рецессии вышла, ВВП растет и будет расти.

Международный валютный фонд также прогнозирует, что инфляция в этом году составит в Беларуси 9,3%, в 2018 году - 8,7%. Оба показателя, прогнозированные экспертами фонда, отличаются от прогнозных показателей, установленных официальными властями: по их прогнозу инфляция в этом году не превысит 9%, в будущем - 7%.

Напомним, что в первом квартале 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,3% к уровню I квартала 2016 года.