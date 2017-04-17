﻿ МВФ дал прогноз по ВВП и инфляции Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВФ дал прогноз по ВВП и инфляции Беларуси

18.04.2017 18:07 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Международный валютный фонд опубликовал очередной отчет по мировой экономике. Есть в документе и информация, которая касается Беларуси.

Так, согласно прогнозу МВФ в World Economic Outlook за апрель, белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%. По официальному прогнозу властей, по итогам этого года от экономики ждут роста в 1,7%. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня заявил, что экономика страны из рецессии вышла, ВВП растет и будет расти.

Международный валютный фонд также прогнозирует, что инфляция в этом году составит в Беларуси 9,3%, в 2018 году - 8,7%. Оба показателя, прогнозированные экспертами фонда, отличаются от прогнозных показателей, установленных официальными властями: по их прогнозу инфляция в этом году не превысит 9%, в будущем - 7%.

Напомним, что в первом квартале 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,3% к уровню I квартала 2016 года.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный валютный фонд опубликовал очередной отчет по мировой экономике. Есть в документе и информация, которая касается Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рост ВВП в Беларуси по итогам первого полугодия 2017 года планируется на уровне 1%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика