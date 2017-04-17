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"Атака из космоса": бездомный испугался летевшего над ним коптера

18.04.2017 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Действия происходили в одном из городов Мурманской области России. На кадрах, снятых квадрокоптером, видно, как бомж заметил летательный аппарат и попытался от него спрятаться.

Мужчина прятался от дрона за автомобилями, а потом решил убежать, но коптер следовал за ним на протяжении еще около 50 метров.

В соцсетях разгорелись споры по поводу того, было ли видео постановочным, однако автор ролика заявил, что никакой постановки не было, при этом он сказал, что полную версию он выкладывать не собирается.

 
 
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Квадрокоптер испугал шедшего по улице бездомного. Смотрите на видео, как мужчина прятался от летательного аппарата.

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