Действия происходили в одном из городов Мурманской области России. На кадрах, снятых квадрокоптером, видно, как бомж заметил летательный аппарат и попытался от него спрятаться.

Мужчина прятался от дрона за автомобилями, а потом решил убежать, но коптер следовал за ним на протяжении еще около 50 метров.

В соцсетях разгорелись споры по поводу того, было ли видео постановочным, однако автор ролика заявил, что никакой постановки не было, при этом он сказал, что полную версию он выкладывать не собирается.