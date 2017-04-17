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Розничный товарооборот упал на 1,4 процента

18.04.2017 19:15 — Разное | Ежедневник  
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Розничный товарооборот упал на 1,4 процента

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси, которые опубликованы сегодня на портале Белстата. Оптовики и общественное питание закончили квартал с плюсом.

Согласно указанным данным , в I квартале 2017 года оптовый товарооборот составил 17,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню I квартала 2016 года.

В то же время розничный товарооборот в I квартале 2017 года составил 8,5 млрд. рублей, или всего 98,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 года.

Однако розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,1% розничного товарооборота всей страны, составил 7,5 млрд. рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах. То есть падение составило всего 0,6%.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2017 года составил 471 млн. рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 года. 

 
 
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Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси, которые опубликованы сегодня на портале Белстата. Оптовики и общественное...

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