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Розничный товарооборот упал на 1,4 процента
18.04.2017 19:15 — Разное | Ежедневник
Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси, которые опубликованы сегодня на портале Белстата. Оптовики и общественное питание закончили квартал с плюсом.
Согласно указанным данным , в I квартале 2017 года оптовый товарооборот составил 17,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню I квартала 2016 года.
Однако розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,1% розничного товарооборота всей страны, составил 7,5 млрд. рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах. То есть падение составило всего 0,6%.
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Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси, которые опубликованы сегодня на портале Белстата. Оптовики и общественное...
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