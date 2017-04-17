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Министр экономики считает, что в Беларуси есть резерв для роста зарплаты

18.04.2017 20:19 — Разное | Ежедневник  
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Министр экономики считает, что в Беларуси есть резерв для роста зарплаты

По словам министра экономики Владимира Зиновского задача по росту средней заработной платы до 1 тыс. рублей, которую поставил глава государства, выполнима, так как есть резервы.

"Резервы есть, мы не полностью используем потенциал", - считает Владимир Зиновский. Он отметил, что итоги первого квартала Министерство экономики в целом удовлетворяют. Зиновский обратил внимание на хорошую работу "Беларуськалия", достижение договоренностей по российской нефти и, соответственно, загрузку нефтеперерабатывающих заводов.

"Негосударственные промышленные предприятия дали в первом квартале более быстрый рост. Неплохо сработали предприятия машиностроения Минпрома, поднялась сфера строительства. В итоге имеем ВВП 100,3%", - сказал министр. Касаясь итогов нефтегазовых переговоров, Владимир Зиновский подчеркнул, что в Беларусь по итогам нынешнего года будет поставлено 24 млн т нефти.

"Чуть недобрав в первом квартале, мы восстановим эти объемы во втором и третьем кварталах. Поэтому переработка нефти будет идти нормально", - добавил он. Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассматриваются итоги работы экономики в I квартале и задачи на I полугодие, пишет БЕЛТА.

 
 
 
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По словам министра экономики Владимира Зиновского задача по росту средней заработной платы до 1 тыс. рублей, которую поставил глава государства, выполнима, так как...

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