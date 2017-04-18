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Белорусский тренер стал обладателем "Братины" - главного трофея ВХЛ

18.04.2017 23:02 — Разное | Tut.by  
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Белорусский специалист Александр Журик, являющийся старшим тренером «Динамо» из Балашихи, стал обладателем «Братины» — главного трофея ВХЛ (высшей хоккейной лиги). Это международный турнир, являющийся вторым по рангу (после КХЛ) дивизионом профессионального хоккея России.


Александр Журик. Фото: hockey.by

«Динамо» из Балашихи, занявшее 6-е место в регулярном чемпионате ВХЛ, очень уверенно выступило в плей-офф. Начав с успеха в серии с альметьевским «Нефтяником» — 4:2, дочерняя команда КХЛовского московского «Динамо» одолела затем 4-ю команду «регулярки» «Спутник» из Нижнего Тагила — 4:1, а в полуфинале и финале «всухую» расправилось с курганским «Зауральем» — 4:0 (2:0, 2:1 ОТ, 3:1, 4:2) и победителем регулярного сезона казахстанским «Торпедо» из Усть-Каменгорска — 4:0 (2:1, 3:1, 5:2, 2:1).

Бывший защитник сборной Беларуси Александр Журик, которому 29 мая исполнится 42 года, вошел в тренерский штаб балашихинского «Динамо» в конце декабря 2015 года, когда был призван на повышение из подмосковного МВД, играющего в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). В штабе «Динамо» из Балашихи белорус помогает российскому специалисту Анатолию Антипову. Ранее Александр Журик на протяжении нескольких лет работал тренером в школе московского "Динамо".

В бытность игроком воспитанник минской «Юности» Александр Журик выступал за московское «Динамо» в сезоне-1998/99, став с командой финалистом Евролиги и вице-чемпионом России. В 2001 году завоевал серебро чемпионата России с омским «Авангардом». С минской «Юностью» выиграл золото чемпионата Беларуси (2005), с минским «Динамо» стал серебряным призером чемпионата страны (2006).

В составе сборной Беларуси сыграл на 8 чемпионатах мира и двух Олимпиадах (1998, 2002).

В 2015 году входил в штаб сборной Беларуси на чемпионате мира в Чехии, где под началом Дэйва Льюиса команда заняла 7-е место. Однако на следующий год не остался в тренерском штабе национальной дружины, поскольку в федерации хоккея не согласились с тем, чтобы он совмещал должность с работой в подмосковном МВД. Без Журика сборная Беларуси неудачно выступила на ЧМ-2016 в Санкт-Петербурге, заняв 12-е место.

 
 
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Белорусский специалист Александр Журик, являющийся старшим тренером "Динамо" из Балашихи, стал обладателем "Братины" - главного трофея ВХЛ (высшей хоккейной лиги)....

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