МИНСК, 18 апр — Sputnik. Финский журналист Мика Макелайнен, побывавший в Северной Корее, опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию женских причесок, разрешенных в стране.

Автор твита сфотографировал постер с образами, которые доступны для северокорейских женщин. Всего им доступны 15 причесок.

Equality in North Korea: Both sexes have 15 approved haircut models. You can forget about dyeing your hair though. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0 — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 16 апреля 2017 г.

​"Обоим полам разрешены 15 видов причесок. О покраске волос вы можете забыть", — подписал свою иллюстрацию Макелайнен.

Представитель СМИ также рассказал о том, что северокорейские мужчины могут также выбрать одну из 15 видов причесок и показал иллюстрацию с их видами.

North Korean men can choose between 15 approved haircut styles. I had the most popular one — and it's not like Kim Jong Un. #ylemaailmalla pic.twitter.com/BvDCrgqg7R — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 14 апреля 2017 г.

​При этом образ лидера КНДР Ким Чен Ына не является востребованным у местных мужчин, рассказал журналист.