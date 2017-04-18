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Всего 15: журналист показал список разрешенных в КНДР женских причесок

18.04.2017 21:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Финский журналист Мика Макелайнен, побывавший в Северной Корее, опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию женских причесок, разрешенных в стране.

Автор твита сфотографировал постер с образами, которые доступны для северокорейских женщин. Всего им доступны 15 причесок.

​"Обоим полам разрешены 15 видов причесок. О покраске волос вы можете забыть", — подписал свою иллюстрацию Макелайнен.

Представитель СМИ также рассказал о том, что северокорейские мужчины могут также выбрать одну из 15 видов причесок и показал иллюстрацию с их видами.

​При этом образ лидера КНДР Ким Чен Ына не является востребованным у местных мужчин, рассказал журналист.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом северокорейским женщинам не разрешается окрашивать волосы.

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