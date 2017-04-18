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Белорусы пробились в чемпионский дивизион командного чемпионата Европы по настольному теннису

19.04.2017 00:08 — Разное | Tut.by  
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Несмотря на домашнее поражение со счетом 2:3 от сборной Венгрии в ответном матче квалификации командного чемпионата Европы, мужская белорусская дружина по настольному теннису завоевала путевку в чемпионский дивизион и будет сражаться за медали континентального форума, который пройдет 13−17 сентября в Люксембурге.


Владимир Самсонов. Фото: facebook.com/belarusttfederation

Выездной матч в Венгрии 10 апреля белорусы выиграли со счетом 3:1. Две победы тогда принес команде ветеран сборной Владимир Самсонов, 17 апреля отметивший свой 41-й день рождения. Еще один балл добавил в командную копилку Александр Ханин, а Павел Платонов свой поединок проиграл.

Ответный матч против Венгрии состоялся 18 апреля в Республиканском центре олимпийской подготовки (РЦОП) по настольному теннису в Минске и завершился победой гостей, но с менее убедительным счетом (3:2), чем неделей ранее выиграли белорусы.

Первый балл белорусской команде принес Владимир Самсонов, который уверенно обыграл Адама Суди — 3:0.

Затем свой поединок выиграл Павел Платонов, взявший верх над Кристианом Надьи — 3:1.

Общий счет в матче Беларуси и Венгрии стал 2:0, и это означало, что по сумме двух встреч белорусская дружина обеспечила себе пропуск в элитный дивизион.

В дуэли третьих номеров команд Александр Ханин уступил венгру Нандору Ечеки — 1:3

По регламенту турнира после второго поединка команды имеют право провести замену. Чем и воспользовалась белорусская команда, заменив заявленного на четвертый матч Владимира Самсонова Глебом Шамруком. Для Глеба это был дебютный домашний матч за национальную дружину, и заметно волновавшийся белорус уступил более искушенному оппоненту — 1:3.

В заключительной встрече Адам Суди одолел белоруса Павла Платонова со счетом 3:2.

Андрей Воробьев, тренер сборной Беларуси:

— Рады, что справились с задачей, получили путевку в высший дивизион и сможем побороться за медали в Люксембурге. Когда мы повели 2:0, решили дать отдохнуть лидеру команды, так как Владимир Самсонов выступал в первом матче с травмой бедра. Во всех остальных трех поединках у нас были хорошие шансы на победы, но не сложилось, — приводит слова наставника официальный сайт Федерации настольного тенниса Беларуси.

Женская сборная Беларуси оформила выход в элитный дивизион командного чемпионата Европы 10 апреля, когда одолела в Минске соперниц из Уэльса — 3:0.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на домашнее поражение со счетом 2:3 от сборной Венгрии в ответном матче квалификации командного чемпионата Европы, мужская белорусская дружина по...

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