Автомобилист из Минска Павел К* 14 апреля попал в ситуацию: в Первомайском районе столицы его авто остановил инспектор ДПС и сказал, что Павел допустил нарушение — не пропустил пешехода. В доказательство предъявил видео, сделанное видеокамерой. Автомобилист начал спорить и доказывать, что не нарушал ПДД и готов показать свое видео. Однако спора не получилось: неожиданно инспектору позвонили и тот сказал, что «срочно уезжает». А еще через пару минут Павел увидел его на том же месте.





— На светофоре я завернул на улицу Стариновкую, проехал пешеходный переход и тут меня остановил инспектор ГАИ с видеокамерой. Предъявил мне нарушение п. 100 ПДД РБ — не пропуск пешехода, — сообщил водитель.

Пункт 100 ПДД РБ При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

В качестве доказательства инспектор показал Павлу видео, снятое на большом приближении. — Видео все тряслось, на 40−60% экрана мелькали дорожные знаки — на улице идет ремонт дороги. Гаишник сказал: «Я даже отмотаю назад и покажу женщину с зонтиком, которую вы не пропустили». Но на видео все закрыто знаками, через которые не видно целиком перекрестка, частично просматривается моя машина, не видно вместе женщину с зонтиком и автомобиль!

В ответ Павел сообщил сотруднику ГАИ, что не согласен с «видеодоказательством», мол, у него в машине установлена камера, на которой можно увидеть, нарушал он ПДД или нет.

— Я не помешал пешеходу перейти проезжую часть, так как женщина еще не пересекла островок безопасности, мой маневр не заставил женщину с зонтиком остановиться из-за меня или снизить скорость пересечения перекрестка. Если пешеходы будут постоянно заканчивать переход, то образуется огромная пробка, ведь все должно быть разумно, - рассказал Павел. — Я сказал инспектору не задерживать меня: отпустить или составить протокол, с которым я не соглашусь и подам иск в суд. Пока я спорил с гаишником, заметил, что между домами стоит его напарник и удивленно на нас смотрит.

Видео: YouTube

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— Потом у инспектора зазвонил телефон, он разговаривал и уточнял у кого-то куда «срочно надо ехать», сообщил в трубку — «выезжаю». А потом сказал мне: «Вам повезло, что мне надо ехать» и отдал документы.

Павел поехал дальше, но из-за ремонта дороги немного заплутал. Ему пришлось развернуться и еще раз проехать в том месте, где его несколько минут назад остановил инспектор.

— Вижу — инспектор никуда не поехал «срочно», а стоит на том же месте и, видимо, продолжает задерживать нарушителей таким же образом, как и меня.





Произошедшей ситуацией Павел К* возмущен и хочет разобраться: правильно ли это, когда инспектор с камерой стоит вдалеке от перекрестка, между ним и объектом съемки стоят помехи — временные дорожные знаки, которые закрывают обзор?

— Инспектор выбрал такой ракурс, что на его записи казалось, что пешеход действительно находится визуально ближе к машинам, которые поворачивают в сторону перехода. Только благодаря моей записи все стало на свои места.

За комментариями по произошедшей ситуации AUTO.TUT.BY обратился в ГАИ Минска.

— К сожалению, ГАИ часто встречается с водителями, которые не признают свое нарушение. Вместо того, чтобы соблюдать ПДД, вступают в полемику и споры, — сказал начальник отдела агитации и пропаганды Сергей Зараник. — Многие забывают, что главная функция ГАИ — следить за порядком на дороге, работать на профилактику нарушений ПДД участниками движения, а все для того, чтобы люди не погибали в авариях.

Сергей Зараник сообщил, что по статистике, из всех ДТП, которые происходят в Минске, почти в половине случаев получают травмы и гибнут люди, происходит это на пешеходных переходах. Виновными в таких ДТП признают как водителей, так и пешеходов.

— По этой причине инспекторы ГАИ часто дежурят возле пешеходных переходов. Они могут нести службы скрыто и открыто — закон это позволяет. При необходимости наши сотрудники используют видеокамеры, аудиоаппаратуру и другие приборы, которые помогут фиксировать нарушения, записи с них используются как доказательная база. Но использование техники не обязательно для инспектора — зависит от его желания.

В ГАИ отметили, что к рассмотрению каждого случая нарушения они подходит индивидуально.

— Если возникают какие-то вопросы со стороны водителя или пешехода, или они утверждают, что не согласны с инспектором — не надо выяснять отношения, — рекомендует Сергей Зараник. — В таком случае инспектор составит протокол, передаст его вместе со всеми материалами — видео или аудиозаписью, начальству. Водитель или пешеход придет на прием, вместе с ним прослушают или просмотрят запись, и уполномоченный сотрудник ГАИ решит — есть нарушение или нет. На разбирательство человек может предоставить и какие-то свои материалы.

Что касается случая, произошедшего между инспектором и Павлом К*, то в ГАИ отметили, что нарушений законодательства в действиях инспектора нет. Возмущения автомобилиста в том, что, мол, инспектор снимал не с того ракурса — необоснованны.

— Не регламентировано откуда должен вести съемку инспектор и попадают ли в кадр какие-то дополнительные предметы, как в данном случае — дорожные знаки. Видеокамера — это помощник инспектора для доказательства нарушения. На ролике важно, чтобы был зафиксирован сам момент нарушения ПДД.

Сергей Зараник добавил, что для того, чтобы не попадать в такие ситуации, как Павел, водителю лучше пропустить пешехода, даже если тот находится далеко и не будет менять траекторию движения или останавливаться, чтобы пропустить машину.

— Вот если бы пешеход изменил направление движения при проезде автомобиля, то это можно было бы трактовать это как создание аварийной ситуации водителем. А за это предусмотрена совсем другая ответственность.