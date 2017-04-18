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На трассе М1 в Витебской области лоб в лоб столкнулись Mazda и Infiniti: есть погибшие
Смертельная авария произошла утром 19 апреля на трассе М1 в Витебской области. Об этом сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Сообщается, что на 600-м километре трассы Брест — Минск — граница РФ произошло лобовое столкновение Mazda 626 и Infiniti.
В результате ДТП есть погибшие.
(Будет дополнено.)
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Авария произошла утром 19 апреля на трассе М1
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