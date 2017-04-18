В последнее время очень много внимания уделяется здоровому образу жизни. Во время работы в ЗОЖ-проектах с различными людьми у меня сложилось мнение, что для людей ЗОЖ — это бескомпромиссное посещение спортзала без пропусков и обязательно правильное питание. Если в этом плане что-то идет не так — это приводит к большому разочарованию в себе.

Мне кажется, что людям важно понять: спорт, питание, процедуры по уходу за собой — это всего лишь инструменты для хорошего самочувствия. И в принципе, все внимание, которое мы обращаем этому вопросу, должно служить одной цели — поддержания хорошего уровня энергии, чтобы сделать жизнь комфортнее.





У меня есть своя формула. Мое хорошее самочувствие — это мое здоровье. Это означает, что важно быть спокойной и уверенной. Как этого достичь? Я верю, что это внимание к себе и умение самостоятельно восстанавливаться. И эти вещи являются неотъемлемой частью здорового образа жизни. Подумайте, достаточно ли вам работать 5 дней в неделю, ходить в спортзал, есть, чтобы чувствовать себя в порядке и быть здоровой?

Мне нравится, что сейчас приходит время, когда можно говорить о том, что образ здоровой жизни меняется и дополняется, становится более целостным и ориентированным на человека, живущего обычной жизнью. Существует большое количество информации, чтобы сформировать для себя более гармоничное и устойчивое понимание этой сферы. Поэтому стоит обратить внимание на способы наполняться энергией, ведь это так же важно, как движение и пища. Потому что жизнь на самом деле — это гораздо больше, чем одержимость калориями.

Что такое самовосстановление?





Самовосстановление — это практика, требующая времени, чтобы заниматься деятельностью, которая воспитывает ваш ум, тело и дух. Некоторые общие примеры включают в себя чтение, принятие ванны, зажигание свечей, рисование, прогулки. Но на самом деле нет неправильных ответов.

Это осознанное выделение времени, чтобы заботиться о себе.

Это важно, потому что…

Когда вы занимаетесь собой, вы присутствуете в своей жизни. Вы проявляете свои любимые навыки, даете возможность проявляться своим талантам. Самое главное — вы реализуете свои желания. И в принципе, вы учитесь возвращать себе ощущение себя и своего тела — это и позволяет вам чувствовать себя спокойно и счастливо.

Ритм жизни у каждого свой. Чаще всего мы планируем на день столько дел, чтобы быть в тонусе и доказывать свою эффективность перед работодателем или близкими. И в этом ритме совсем забываем о себе. А если подумать — сколько бы дел мы ни сделали, меньше их не станет, потому что вы обязательно придумаете себе новые. Я уверена, что вы можете вспомнить время, когда вы носились с делами, делая все для всех 24 часа 7 дней в неделю. Потом постепенно стали плохо спать, заметили изменения во внешности, стало сложнее смотреть на себя в зеркало, ухудшилось настроение, накопилась усталость, вы стали больше есть. Возможно, даже перестали давать себе физическую нагрузку, объясняя это тем, что ведь вы весь день на ногах, какой еще зал? Или, наоборот, переусердствовали в зале. И не получая удовлетворения, повышаете нагрузку, вместо того чтобы устроить себе отпуск от спорта.

Все эти сигналы появляются в моменты перегрузки. И они сообщают нам, что нужно замедлиться.

Как начать?





Поначалу очень сложно представить, что можно отложить телефон и прогуляться/выпить капучино в одиночестве, сходить наконец-то в бассейн, на массаж. Почему-то женщинами это часто воспринимается как роскошь или запрет. «Как я могу это сделать, у меня же тысяча дел!» — говорим мы, добавляя важности.

Знаете, мир существовал тысячи лет до нас и будет существовать после. Если мы отложим телефон, ноутбук и записную книжку, сообщим окружающим, что с нами не нужно разговаривать некоторое время, — мир не рухнет. Если мы ляжем спать днем, потому что чувствуем необходимость, — мир не рухнет. И именно когда мы делаем то, что чувствуем, вместо «надо», мы восстанавливаем свои силы. Мы делаем себя счастливыми.

Отложить дела и уделить время себе — это наше священное право. А мы в погоне за неуловимым успехом решили, что об отдыхе удобно забыть, потому что это экономит время.





Если мы не обращаем внимание на сигналы своего организма (вы самостоятельно можете составить для себя список тревожных звоночков) и не начинаем уделять внимание своему восстановлению, в конце концов мы перегораем. Истощаемся эмоционально и физически. И мы не можем делать свою работу хорошо, даже если очень ее любим. Нам сложно разговаривать с детьми, половинками и близкими. Если мы не наполнены — нам нечего отдавать. Поэтому все чаще мы начинаем мечтать об отпуске и необитаемом острове.

Поэтому нам так жизненно важно брать перерывы для восстановления творческой, эмоциональной и физической энергии. Отдых должен нас перезаряжать, а не отбирать энергию.

И если вы считаете, что такой отдых это удел слабаков

Это не так. Серьезно это не так. Вспомните, когда мы были маленькими, мы делали то, что хотели. И постепенно добавлялись вещи из разряда «нужно сделать». И постепенно занимали все больше и больше нашего времени. И наконец поглотили нас настолько, что мы забыли про простое слово «хочу». Только с существенной разницей. Если я хочу шоппинг и вот это вот платье — это псевдозабота, которая на самом деле не решает настоящих внутренних причин. Если «хочу» ощущается изнутри тихим, почти незаметным голосом — это и есть нужное нам хочу. Это тот самый важный источник ваших сил.

Если я спрошу у вас, заботитесь ли вы о себе — многие ответят «Конечно!». А если спрошу, как именно? Скорее всего, вы задумаетесь.

Например сессия с психологом поможет вам решить конфликт на работе, и он будет стоить столько же, сколько стоит посещение одного магазина во время шопинга. Или уберет необходимость скупать сладости и поглощать их каждый раз, когда вы с кем-нибудь поссоритесь.





Поэтому для начала попробуйте уделять время самоанализу и наблюдению за собой.

Например залипание в игры или соцсети это не отдых. В это время все системы так же работают, как будто вы и не отвлекались от рабочего процесса.

Часто случается, что сами того не понимая мы подменяем необходимость в движении электронными играми. Выход прост и логичен — минимум пройтись. Или занять себя любой физической активностью — будь это тренировка или игра с собакой.

Или серфинг в соцсетях. Мы живем чужой жизнью, наблюдаем за чужими эмоциями и историями, вместо того, чтобы начать создавать и проживать свою жизнь.

Если вы залипаете долго в соцсетях — скорее всего вы устали и поэтому сбегаете в красивый пиксельный мир. Вместо этого, вы можете сходить на аттракционы — вы наверняка уже забыли, как это вам нравилось или занять себя разрисовыванием раскрасок.

Такое внимание к себе это важный аспект нашего здоровья. Когда вы хорошо отдохнули, наполнились энергией и восстановили внутренние ресурсы, тогда вы сможете стать лучше во всех сферах своей жизни. Это действительно зависит от вашей энергии. Самовосстановление — это способ подзарядки батарей.

Как вы практикуете самовосстановление, полностью зависит от вас





Не имеет значения, уделяете ли вы себе время каждый день или только каждую неделю — важно то, как вы можете себя чувствовать уделяя себе время систематически и внедряя эту практику в свою жизнь. Различные действия и стратегии будут работать для разных людей по разному. Начните с маленьких шагов и исследуйте — от чего вы получаете удовольствие?

Заведите себе список из тех вещей, которые вы любите.

Например, для подпитки физического уровня вы можете отправиться на прогулку (по коридору к окну на работе, или поехать в лес вместо субботы в кровати), поплавать, обниматься, поиграть с собакой, убрать или поменять обстановку в комнате, танцевать.

На ментальном уровне — читать книгу, начать уже рисовать или фотографировать, сделать что-то своими руками, отключить телефон.

На эмоциональном — медитировать, «йожить», жечь свечи, поговорить со старым другом, сходить на свидание, путешествовать, писать список вещей, за которые вы благодарны.

Например, я люблю прогуливаться перед закатом по набережной Свислочи, и если день солнечный, после работы я отправлюсь именно туда.

Я люблю пирожные из «Каравая» на Площади Победы — это место как будто отправляет меня в детское время, когда мы с мамой заходили за пирожными в кафетерий.

Я люблю слушать живую музыку, и поэтому отправляюсь в одиночестве в Бар Ў слушать музыкальную импровизацию.

Я люблю рисовать, но не умею. Поэтому купила фломастеры и раскраски и делаю перерывы в основной работе, ненадолго переключаясь на рисование.

В пятницу я люблю выключить в квартире свет, зажечь в ванной свечи, слушать любимую музыку в пене горячей ванны .





Мои замужние подруги с детьми и работой тоже учаться уделять себе время. Они объясняют мужьям, как им важно побыть в тишине какое-то время перед сном. Как их успокаивает и дает силы то, что мужья укладывают их спать, поправляя одеяло и гладя по голове. Дети уже знают, что маме нужно помолчать и не беспокоят маму во время ее ритуала. Потому что мама потом будет очень доброй и ласковой, когда вернется.

Ваш персональный критерий — это те вещи, от которых вы получаете удовольствие.

Пробуйте новые вещи и делайте для себя пометки — что именно для вас имеет значение?

А что делать, если время поджимает? Учиться удовольствиям постепенно.

Ведь даже если с детства нас учили, что сладкое можно есть после не вкусного супа и ужасных сосисок — знайте, сладкое можно есть сразу и просто так.

Виолетта Безниско

Куратор проектов «Правильный курс», «Культура тела» и «Sekta»

Журналист, фитнес-тренер.