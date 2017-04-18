Включение проспекта Независимости в Минске в Список всемирного наследия ЮНЕСКО может быть сложной задачей. Такое мнение высказал на презентации книги об архитектуре советского периода Минска ее автор доктор истории искусств из Франции Фабьен Белла.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ансамбль проспекта Независимости в белорусской столице очень интересен. Вместе с тем появление современного здания у цирка вызывает сочувствие, и это может стать ощутимым препятствием при принятии решения экспертов ЮНЕСКО, сказал Фабьен Белла.

В то же время есть примеры, когда, казалось, нельзя даже предполагать возможность включения того или иного объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но они туда попадали, отметил он. Например, никто не мог представить, что французский город Гавр станет объектом этого списка. Положительному решению инспекторов способствовало в том числе и множество публикаций о городе. Поэтому и книга автора «Сталинская архитектура Беларуси» в какой-то степени может помочь Минску. Родному же городу искусствоведа Руану, к слову, было трижды отказано во внесении в этот престижный перечень.

В любом случае стоит быть оптимистами, возможно, следует поискать подходы в подаче материала, резюмировал Фабьен Белла.