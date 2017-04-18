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Здание у цирка может стать препятствием для включения проспекта Независимости в Минске в список ЮНЕСКО
Включение проспекта Независимости в Минске в Список всемирного наследия ЮНЕСКО может быть сложной задачей. Такое мнение высказал на презентации книги об архитектуре советского периода Минска ее автор доктор истории искусств из Франции Фабьен Белла.
Ансамбль проспекта Независимости в белорусской столице очень интересен. Вместе с тем появление современного здания у цирка вызывает сочувствие, и это может стать ощутимым препятствием при принятии решения экспертов ЮНЕСКО, сказал Фабьен Белла.
В то же время есть примеры, когда, казалось, нельзя даже предполагать возможность включения того или иного объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но они туда попадали, отметил он. Например, никто не мог представить, что французский город Гавр станет объектом этого списка. Положительному решению инспекторов способствовало в том числе и множество публикаций о городе. Поэтому и книга автора «Сталинская архитектура Беларуси» в какой-то степени может помочь Минску. Родному же городу искусствоведа Руану, к слову, было трижды отказано во внесении в этот престижный перечень.
В любом случае стоит быть оптимистами, возможно, следует поискать подходы в подаче материала, резюмировал Фабьен Белла.
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Здание у цирка может стать препятствием для включения проспекта Независимости в Минске в список ЮНЕСКО
Ансамбль проспекта Независимости в белорусской столице очень интересен. Вместе с тем появление современного здания у цирка вызывает сочувствие.
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