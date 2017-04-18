﻿ Здание у цирка может стать препятствием для включения проспекта Независимости в Минске в список ЮНЕСКО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здание у цирка может стать препятствием для включения проспекта Независимости в Минске в список ЮНЕСКО

19.04.2017 08:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Включение проспекта Независимости в Минске в Список всемирного наследия ЮНЕСКО может быть сложной задачей. Такое мнение высказал на презентации книги об архитектуре советского периода Минска ее автор доктор истории искусств из Франции Фабьен Белла.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ансамбль проспекта Независимости в белорусской столице очень интересен. Вместе с тем появление современного здания у цирка вызывает сочувствие, и это может стать ощутимым препятствием при принятии решения экспертов ЮНЕСКО, сказал Фабьен Белла.

В то же время есть примеры, когда, казалось, нельзя даже предполагать возможность включения того или иного объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но они туда попадали, отметил он. Например, никто не мог представить, что французский город Гавр станет объектом этого списка. Положительному решению инспекторов способствовало в том числе и множество публикаций о городе. Поэтому и книга автора «Сталинская архитектура Беларуси» в какой-то степени может помочь Минску. Родному же городу искусствоведа Руану, к слову, было трижды отказано во внесении в этот престижный перечень.

В любом случае стоит быть оптимистами, возможно, следует поискать подходы в подаче материала, резюмировал Фабьен Белла.

Читайте также:

Француз пишет книгу о Минске: «Здание ГУМа — Rolling Stones советской архитектуры»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ансамбль проспекта Независимости в белорусской столице очень интересен. Вместе с тем появление современного здания у цирка вызывает сочувствие.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Елена Гапова: "Феминизм - это про то, как устроена жизнь и как делятся деньги"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика