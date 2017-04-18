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Славянское братство-2017: совместные учения пройдут под Брестом

19.04.2017 08:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Воинские контингенты из России и Сербии прибудут в июне в Беларусь для участия в совместных учениях "Славянское братство-2017".

Славянское братство-2017: совместные учения пройдут под Брестом
© Sputnik Андрей Александров
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"Совместное учение планируется провести на полигоне "Брестский" отдельной десантно-штурмовой бригады, а также на одном из участков реки Мухавец", — сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

Главная цель предстоящих маневров — подготовка и ведение специальных действий совместными подразделениями вооруженных сил трех стран в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом.

Это будут уже третьи совместные белорусско-российско-сербские учения. Как ранее сообщал Sputnik, предыдущие международные учения "Славянское братство" прошли в ноябре 2016 года в Сербии.

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Тогда военные трех стран испытали в полевых условиях персональные мини-беспилотники, предназначенные для ведения военнослужащими разведки в ближнем бою. Дроны были задействованы в специальных учебных войсковых операциях при освобождении заложников и деблокировании аэропорта Ковин.

Первые учения "Славянского братства" проводились в 2015 году на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения ВДВ.

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Теги: Минск
 
 
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Замысел и цели предстоящих международных учений были уточнены во время апрельского визита в Беларусь делегации Воздушно-десантных войск РФ.

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