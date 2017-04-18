Время от времени случаются ситуации, когда человек покупает квартиру в новостройке, подписывает акт приема работ, получает ключи, на радостях открывает дверь и впадает в ступор: пол кривой, розетка не работает, ванная поцарапана. Но в то же время документы подписаны, а значит претензии предъявлять поздно.

TUT.BY и СТРОЙИНФОКОНСАЛТ — застройщик жилого комплекса « Озерцо » — расскажут, на что нужно обратить внимание в только что построенной квартире, прежде чем подписать необходимые документы. О нюансах приемки новостроек рассказывает Инна Иванская — директор компании.

Двор и подъезд Прием квартиры начинается не с входной двери, а с прилегающей к дому территории. По ее состоянию уже многое понятно. Позаботился ли застройщик об озеленении? Не проваливается ли плитка? Не проседает ли асфальт? Проверить нужно как можно тщательнее: в случае некачественной укладки тротуар обязаны переделать, и об этом не надо молчать. В подъезде нужно проверить, обеспечивается ли доступ к счетчикам электроэнергии. На всякий случай стоит протестировать звонок и лампочки на лестничных клетках.

Стены и пол Первое, что в новостройке сразу бросается в глаза, — пока еще чистые серые полотна стен. Их, как и пол, необходимо проверить на ровность: делается это специальным инструментом — правилом. Если между стеной и инструментом есть зазор больше 1 мм, то работы выполнены криво — надо просить подровнять. Первое, что в новостройке сразу бросается в глаза, — пока еще чистые серые полотна стен. Их, как и пол, необходимо проверить на ровность: делается это специальным инструментом — двухметровой измерительной рейкой и строительным уровнем. Если между стеной и инструментом есть зазор больше 2 мм на 1 м измеряемой вертикальной или горизонтальной поверхности, то работы выполнены плохо — следует просить подровнять. Также отшукатуренная стена должна быть ровно и гладкой, без подтеков раствора и следов затирочного инструмента. Проверить качество пола сложнее. Пусть он на вид ровный, но что прячется под ним? Это можно увидеть в актах о скрытых работах. Не нужно стесняться просить у застройщика документы, если хочется быть уверенным в качестве. К примеру, в перекрытиях обязательно должна присутствовать звукоизолирующая прослойка. Подобные акты должны иметься на все действия, невидимые глазу покупателя, например, на электрическую проводку. Технология укладки пола в том числе сюда входит. Заодно осмотрите углы, чтобы они располагались горизонтально и не заваливались.

Окна Начать стоит с банального открывания-закрывания створок. Это позволит понять, все ли в порядке с фурнитурой. Она не должна заедать, скрипеть, туго поддаваться. Если что-то кажется некомфортным, лучше сразу сигнализировать об этом. Обратите внимание на откосы: на 1 м высоты (длины) элемента отклонение также не должно превышать 2 мм и не более 5 мм на всю высоту откоса (снова используйте уровень). Банально, но также стоит перепроверить окно на герметизацию: не дует ли, не сквозит ли откуда-нибудь, в особенности под подоконником. Иногда возникают вопросы с защитной пленкой на окне: мол, плохо отдирается. Это происходит, когда здание с окнами уже постояло 2−3 года под воздействием солнечных лучей, и пленка изменила свои свойства. В свежепостроенных домах такого быть не должно. Тем не менее, лучше проверить этот аспект. Совсем без пленки никак нельзя: она обезопасит окна от случайного неосторожного движения рабочих. И последний неприятный момент, который может возникнуть, — появление царапин на подоконнике и стеклопакете. От этого никто не застрахован — снова же из-за процесса строительства, — однако если царапины есть и они сильно видны, собственник имеет полное право попросить замены элемента.

Проводка, батареи и трубы Проверку проводки можно начинать еще на этапе заключения договора с подрядчиком. Уточнить, медная она будет или алюминиевая. Последняя гораздо менее гибкая, имеет больше потерь — и через 5−7 лет кое-где выходит из строя. Не лишним будет проверить работу розеток. Из самого простого — попробуйте зарядить телефон. В остальном новоселам остается в каждой комнате включить лампочку, чтобы проверить исправность. Другие нюансы — на совести застройщика. Качество снова подтверждается актами о скрытых работах, которые тоже можно просить на проверку. Хотя сейчас эти документы проходят множество согласований: ход строительства контролируют немало ведомств. Открытая или же скрытая в потолок проводка — это на усмотрение застройщика и жильцов, так как нормы допускают оба варианта. С батареями в целом все просто. Есть два ключевых вопроса: не протекают ли связующие элементы и не прогнут ли сам корпус батареи. Не лишним будет проверить уровень относительно пола: располагаться батарея должна строго горизонтально. В обязательном порядке должен быть установлен терморегулятор. Газовое оборудование и так должно быть в порядке: если оно не работает, объект сдать в эксплуатацию невозможно. За этим следят Мингаз и Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством. В коммуникациях, связанных с водой, есть одно требование — наличие унитаза. Остальное сантехоборудование — по усмотрению застройщика и согласно договора. Временно неиспользуемые трубы (на месте раковин, ванны, стиральной машины) должны быть закрыты заглушками. И также не забывайте проверять наличие решеток на всех вентиляционных каналах.

Ванная и туалет Главное в санузле и ванной комнате — то, что эти комнаты контактируют с сыростью и влагой чаще всего. В связи с этим сразу же проверяем: — Уровень пола при входе в санузел и ванную. Он должен быть занижен в сравнении с остальной частью квартиры, так как слой плитки, которую обычно укладывают в санузле, гораздо толще, чем тот же ламинат или линолеум. Поэтому это условие надо обязательно соблюсти. — Заземление. Даже если вы собираетесь поставить не металлическую, а акриловую ванну — под нее часто ставят металлический каркас. О наличии заземления сигнализирует торчащий проводок из стены. Он же должен быть проведен к змеевику. — Гидроизоляция. Проверьте, чтобы обмазочная гидроизоляционная смесь смесь, защищающая комнату от воды, была нанесена. Это убережет от затопления соседей и разрушения пола и стен. Сделана изоляция или нет, легко проверить визуально: цвет обмазки будет отличаться от цвета остальных стен. Такое специальное покрытие обязательно переходит с пола на стены. — Доступ к счетчикам. Наклоняться и лазить в шахте, чтобы посмотреть на показатели или перекрывать клапаны подачи воды, — перспектива не из приятных. Здесь важно удобство. Кроме того, по сегодняшним нормам необходимо, чтобы рядом со счетчиками был установлен пожарный шланг. — Зашивка. Никаких открытых швов на листах гипсокартона, только зашпаклеванные!

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