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LADY.TUT.BY и "Корона" запускают проект, участники которого получат призы на 500 рублей!

19.04.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Все питаются по-разному: студент на ходу перекусывает смаженкой, отец троих детей жарит свою фирменную яичницу, пока мать задерживается на работе; один не ест мясо, второй ест только рыбу, третий ест все, а четвертый уже пять лет на диете — и все хотят быть здоровыми, и неважно, отказались ли от мяса или молока. Для всех нужно подобрать оптимальный набор продуктов и хорошо его приготовить: именно этим займутся LADY.TUT.BY и «Корона».


Фото: trend-chaser.com

Проект «Одобрено диетологом» приглашает к участию всех, кому небезразлично свое здоровье: студентов, пенсионеров, многодетных родителей, а также вегетарианцев, сыроедов и т.д. Вместе с диетологом в одном из магазинов сети «Корона» мы подберем оптимальный для вас набор продуктов. А после профессиональный повар вместе с вами приготовит несколько интересных блюд — прямо в торговом зале «Короны».

Для того чтобы стать участником проекта, присылайте краткие биографические сведения о себе (ФИО, возраст, семейное положение, род деятельности) на e-mail aleksandra.drozdovich@tutby.com до 30 апреля.

Мы выберем пятерых участников проекта, которые, помимо советов по сбалансированному питанию, получат призы от наших партнеров: сертификат на 500 рублей на покупки в сети «Корона», а также сковороду «Tefal»!

Партнер проекта:

 «Корона» заботится о своих покупателях и радует специальными предложениями: по 2 мая во всех магазинах сети действуют выгодные цены на широкий ассортимент товаров, которые необходимы каждому в повседневной жизни.
«Корона» – магазин приятных покупок!

 
 
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