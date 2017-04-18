Все питаются по-разному: студент на ходу перекусывает смаженкой, отец троих детей жарит свою фирменную яичницу, пока мать задерживается на работе; один не ест мясо, второй ест только рыбу, третий ест все, а четвертый уже пять лет на диете — и все хотят быть здоровыми, и неважно, отказались ли от мяса или молока. Для всех нужно подобрать оптимальный набор продуктов и хорошо его приготовить: именно этим займутся LADY.TUT.BY и « Корона ».



Фото: trend-chaser.com

Проект «Одобрено диетологом» приглашает к участию всех, кому небезразлично свое здоровье: студентов, пенсионеров, многодетных родителей, а также вегетарианцев, сыроедов и т.д. Вместе с диетологом в одном из магазинов сети «Корона» мы подберем оптимальный для вас набор продуктов. А после профессиональный повар вместе с вами приготовит несколько интересных блюд — прямо в торговом зале «Короны».

Для того чтобы стать участником проекта, присылайте краткие биографические сведения о себе (ФИО, возраст, семейное положение, род деятельности) на e-mail aleksandra.drozdovich@tutby.com до 30 апреля.

Мы выберем пятерых участников проекта, которые, помимо советов по сбалансированному питанию, получат призы от наших партнеров: сертификат на 500 рублей на покупки в сети «Корона», а также сковороду «Tefal»!

Партнер проекта:



«Корона» заботится о своих покупателях и радует специальными предложениями : по 2 мая во всех магазинах сети действуют выгодные цены на широкий ассортимент товаров, которые необходимы каждому в повседневной жизни.

«Корона» – магазин приятных покупок!