«В школе мне не нравилось: ты сидишь по восемь часов на одном месте, и к концу дня уже вскипают мозги, — рассказывает 17-летний немец Стив Гетте из Восточной Вестфалии. — Поэтому после школы я хотел пойти учиться туда, где будет больше практики. Да и хотелось начать зарабатывать собственные деньги». Окончив 10 классов школы, Стив пошел учиться прямиком на завод, где он работает по семь часов в день, а один раз в неделю ходит на лекции. Примерно так выглядит уникальная для Германии дуальная система образования, которой сегодня интересуются и в Беларуси.

FINANCE.TUT.BY вместе с немецкой компанией Hettich , производителем мебельной фурнитуры, разобрался в особенностях дуального образования и выяснил, почему такая система выгодна предприятиям, государству и самим выпускникам.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

От плотника до зуботехника

Урсула фон дер Ляйен, бывший министр труда Германии, любит подчеркивать , что две страны ЕС с самым низким уровнем безработицы, особенно среди молодежи , — это государства, где работает дуальная система образования — Австрия и Германия. «Так образование всегда подстраивается под спрос на рынке труда, — объясняет экс-министр. — И молодые люди гарантированно получают работу сразу же после выпуска».

Дуальное обучение — это вид образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе учебного заведения, а практическая — на производстве. Проще говоря, когда студент учится и в то же время работает по специальности. Причем большую часть времени он работает и лишь один или два дня в неделю ходит в специальную школу на лекции. Такая система образования зародилась в Германии еще в XIX веке, и сегодня в качестве эксперимента распространилась по всему Евросоюзу . Такой метод обучения пытаются внедрить также в России , Казахстане и Грузии .

— В Германии промышленность исторически была лидирующей сферой. Перед ней всегда стоял вопрос, где найти необходимых специалистов. Дуальная система и появилась как раз для того, чтобы промышленность сама себя обеспечивала кадрами и не зависела от политики государства в сфере образования, — объясняет руководитель учебного центра Hettich Дирк Барц.



Дирк Барц. Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Однако сегодня в Германии в дуальной системе можно получить не только рабочую специальность. По такому принципу обучают 350 разным профессиям: от плотника до налогового инспектора и от зубного техника до режиссера монтажа кинофильмов.

— Очень многие немецкие фирмы берут к себе на обучение выпускников. Даже совсем маленькие компании, где работает до 10 человек, — говорит Дирк Барц. — Однако только в крупных компаниях, как, например, Hettich, существует отдельный учебный центр. В маленьких компаниях обучение происходит в текущей работе.

22 тысячи резюме на 425 мест

После школы профобразование выбирают 55% выпускников, согласно Федеральной статистической службы Германии. Сегодня это порядка 1,5 миллиона молодых людей.

— Когда школьник выбрал, какой профессии он хочет учиться, он отправляет свое резюме в компанию, которая предлагает такую возможность. Но резюме не на работу, а именно на получение образования. Потом с претендентами проводят собеседование и лучших берут к себе на учебу. Обычно молодые люди рассылают резюме в несколько компаний и потом выбирают из тех, куда они прошли, — рассказывает Дирк о процессе поступления.



Стив Гетте. Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Конкуренция для учебы в некоторых компаниях довольно высокая. Например, в Deutsche Bank на 425 мест обычно приходит около 22 тысяч заявок. В Hettich конкурс на некоторые специальности достигает 50 человек на место.

Работать студенты начинают с первого дня обучения. За это они получают выплаты, которые, как правило, в три раза меньше, чем средняя зарплата на предприятии. Поэтому дуальное образование выгодно для самих предприятий. Особенно для маленьких фирм, которые за меньшие деньги получают почти полноценного сотрудника:

— Но стажер не может нести ответственность, и над ним всегда должен быть тот, кто помогает и контролирует работу, — объясняет Дирк.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Каждое предприятие заключает договор со школой, где их «работники» получают теоретические знания. На Hettich, например, в цехах и офисах студенты проводят четыре дня и только один раз в неделю идут на уроки. Длится такое обучение от 2,5 до 3,5 года в зависимости от успехов учеников. В конце они сдают единый экзамен, который проводит Торгово-промышленная палата Германии. Испытание состоит из теоретической и практической частей. Если экзамен успешно сдан, выпускникам вручают аттестат о получении той или иной профессии. Однако такой аттестат — это не то же самое, что университетский диплом.

— Сейчас у студентов есть возможность комбинировать образование в дуальной системе и в университете. Это длится 4,5 года. Потом молодой человек получает свидетельство и диплом бакалавра. Например, первое образование у него — мехатроник (составляет программы для контроллеров, то есть для механизмов управления оборудованием. — Прим. TUT.BY), а второе — бакалавр-инженер.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

По дуальному принципу компании обучают специалистов специально «под себя» — выпускники знакомы с особенностями предприятия. Так компании экономят деньги на поиск и подбор кадров, их переобучение и адаптацию. Однако выпускникам после окончания учебы совсем не обязательно оставаться на предприятии, где они учились.

— После обучения Hettich предлагает своим выпускникам контракт на год, но никто не обязывает молодых людей его подписывать, — говорит Дирк. — Практика показывает, что его принимают 100% выпускников. Но уже через год остается порядка 60%: кто-то идет дальше учиться, кто-то переходит работать в другую компанию.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Государству дуальная система помогает сократить бюджетные расходы на образование: основные затраты на обучение несут предприятия. По данным Торгово-промышленной палаты, ежегодно около 23 миллиардов евро тратится на финансирование профобразования предприятиями и 3 миллиарда — государством.

«Учить одну теорию для меня было бы сложно»

В учебном центре студенты проводят только первый год: здесь их обучают основам рабочей специальности, например, учат работать слесарным инструментом. Со второго курса студенты начинают работать в «реальных условиях» на заводе. За два года обучения они должны пройти все цеха и подразделения предприятия, чтобы получить максимум опыта и понять, где им интереснее всего работать.

— Перед университетом я хотел получить какую-нибудь специальность, чтобы начать зарабатывать. Да и учить одну теорию, как это бывает в вузе, — слишком тяжело для меня. Хотя после Hettich я пойду учиться в университет на инженера: высшее образование все-таки хочу получить, — рассказывает 23-летний Андреас Майер, который в учебном центре готовится к своему финальному экзамену в Торгово-промышленной палате.

Каждое утро Андреас ездит на завод в 50 километрах от родного города Оснабрюк. В Германии такая мобильность — распространенное явление. Для тех, кто младше 18, даже придумали специальный вид автомобильного удостоверения, который позволяет ездить из дома на учебу по определенному маршруту.

Рядом с Андреасом к своему экзамену готовится 22-летняя Лаура Штибих — одна из немногих девушек, работающих в цеху.



Лаура Штибих. Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

— В детстве мне нравилось работать руками. Поэтому в школе я старалась найти возможность, чтобы учиться и работать одновременно. Здесь я учусь на индустриального механика — вовсе не считаю, что это неженская профессия. Может быть, большинство девушек и боятся вымазаться или работать на производстве, но я этого точно не боюсь, — объясняет свой выбор Лаура.

Девушка, к слову, одна из тех, кто получает двойную степень — учится на предприятии и университете одновременно. В этом году она заканчивает техникум Hettich, а еще через год — университет, где получит диплом инженера.

— Нам повезет, если 10% наших учащихся — девушки. Мы много делаем, чтобы достичь даже таких результатов. Например, каждый год в апреле проводим Girls Day, когда приглашаем девочек из разных школ в возрасте 12−15 лет провести день в нашем учебном центре, где они знакомятся с разными рабочими специальностями, — говорит руководитель учебного центра.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Интерес к профобразованию, особенно по рабочим специальностям, в Германии падает. Поэтому сейчас, как рассказывает Дирк, особенно важно проводить профориентацию школьников. Например, в немецких школах у старшеклассников есть практика: на несколько недель они идут работать на какое-либо предприятие или учреждение, которое сами выбирают, чтобы попробовать и понять, интересна ли им та или иная профессия.

«Со мной училась женщина за 50»

Учиться на Hettich можно не только за станком. Равиль Яншин получил в компании профессию коммерческого агента — и теперь работает менеджером по организации производственной деятельности в отделе экспорта.



Равиль Яншин. Фото: Владислав Ковалевский

Когда Равиль поступал, на 5 учебных мест претендовали 250 человек. Кроме Hettich, он разослал свое резюме еще в «компаний 15»:

— Но это мало по немецким меркам. Некоторые мои одноклассники рассылали резюме в 60 компаний по всей стране, а кто-то — и больше ста.

За время учебы Равиль поработал во всех коммерческих службах компании: отделе продаж, экспорта, маркетинга, логистики и отделе кадров.

— Я сразу понял, что отдел экспорта — это то, что мне действительно нравится. С куратором моей учебы мы много спорили, потому что я большую часть времени хотел работать в экспорте. Мне отвечали, что так не положено. Но я добился своего: полгода был в отделе экспорта. Нам давали такие же задания, как и остальным сотрудникам. Не было такого, что раз ты учишься, иди вари кофе.



Стол для кикера, который студенты сделали из рабочих материалов. Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

В дуальной системе нет каких-либо возрастных ограничений. Вместе с Равилем, например, училась женщина в возрасте за 50.

— Когда она начинала работать, то посчитала, что образование не нужно. А потом фирма, в которой она работала, закрылась. Ей до пенсии еще несколько лет, но найти другую работу она не могла, поэтому и пошла учиться. Училась, правда, из-за большого опыта она меньше нас — 1,5 года.

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Hettich -один из крупнейших производителей мебельной фурнитуры из Германии. Около 6.200 работников компании вкладывают свои знания и умения в развитие умной техники для мебели. Именно здесь рождаются и воплощаются в жизнь идеи для фурнитуры будущего.