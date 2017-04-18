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"Подстриги себя сам": тестируем машинки для стрижки волос
Не все молодые люди пользуются услугами парикмахеров, некоторые предпочитают стричься дома, в основном, с помощью машинок для стрижки. В Беларуси эти гаджеты продаются по цене
Самым дешевым устройством стала
В качестве эксперта выступила опытный парикмахер-модельер Ирина Тумашик, в качестве «испытательного полигона» — сотрудник TUT.BY Вадим с непростой шевелюрой. Вот как он выглядел до и после нашей стрижки:
Во время стрижки Ирина поделилась впечатлениями о каждой машинке, их сильными и слабыми сторонами. Все подробности теста — в видео ниже:
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Таким образом, при выборе машинки для стрижки обязательно посмотрите на мощность устройства (особенно важно это для людей с жесткими волосами). Кроме того, необходимо обратить внимание на набор насадок — возможно, у той или иной бритвы не будет нужного вам варианта. При этом лучше, если у гаджета будет регулятор с фиксатором для точной установки необходимой длины волос.
Кроме того, для использования удобнее машинка с аккумулятором — как минимум это не привязывает вас к розеткам.
За предоставленные на тестирование машинки для стрижки благодарим
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В тестировании нам помог опытный парикмахер.
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