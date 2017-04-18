Не все молодые люди пользуются услугами парикмахеров, некоторые предпочитают стричься дома, в основном, с помощью машинок для стрижки. В Беларуси эти гаджеты продаются по цене от 10 до 300 долларов . Мы решили узнать особенности различных машинок для стрижки, их плюсы и минусы.





Разумеется, что протестировать абсолютно все устройства всех производителей физически невозможно, поэтому мы ограничились машинками 4 компаний во вполне доступном ценовом диапазоне от 20 до 160 рублей.

Самым дешевым устройством стала Scarlett SC-HC63C09 за 20 рублей, модель Wahl 1395−0466 обойдется покупателям уже почти в 90 рублей, Philips QG3340 стоит 100−110 рублей, а Moser 1230−0053 Primat — 160 рублей.

В качестве эксперта выступила опытный парикмахер-модельер Ирина Тумашик, в качестве «испытательного полигона» — сотрудник TUT.BY Вадим с непростой шевелюрой. Вот как он выглядел до и после нашей стрижки:





Во время стрижки Ирина поделилась впечатлениями о каждой машинке, их сильными и слабыми сторонами. Все подробности теста — в видео ниже:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Таким образом, при выборе машинки для стрижки обязательно посмотрите на мощность устройства (особенно важно это для людей с жесткими волосами). Кроме того, необходимо обратить внимание на набор насадок — возможно, у той или иной бритвы не будет нужного вам варианта. При этом лучше, если у гаджета будет регулятор с фиксатором для точной установки необходимой длины волос.

Кроме того, для использования удобнее машинка с аккумулятором — как минимум это не привязывает вас к розеткам.

За предоставленные на тестирование машинки для стрижки благодарим интернет-магазин imarket.by.