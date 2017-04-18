Однажды в школе у меня случилась любовь. Саша был был высоким и красивым мальчиком на класс старше и ездил со мной на одном школьном автобусе. Как-то умудряясь не вступать в конфликты со старшеклассниками, Саша оставался со всеми в хороших отношениях, всегда как бы над схваткой между компаниями «крутых» и «лохов».

15 лет назад вместе с семьей он переехал в Америку. Первые несколько лет мы вели активную переписку. Раз в месяц я усаживалась за письменный стол и писала Саше длинное-предлинное письмо: про свои оценки, про друзей и театральную студию. Его письма тоже были длинными, интересными, написанными на незнакомых желтых страницах в широкую линейку. Саша тоже рассказывал мне про школу, про большой город и его странный дом, где стиральная машина почему-то располагалась в подвальном помещении и перед стиркой требовала 25-центовую монету.

Недавно Саше исполнился тридцатник. Теперь он в другом городе, пишет уже докторскую и живёт со своим 54-летним гражданским мужем…





Тут важно сказать, что вообще-то я терпима, открыта новому, отношусь с уважением к иным убеждениям, религиям, сексуальным пристрастиям — одним словом, как сейчас принято говорить, open-minded. Но эта новость стала для меня шоком. Одно дело, сидя за бокалом вина с каким-нибудь слегка гомофобствующим знакомым, процитировать последние исследования ЛГБТ-сообщества или поучаствовать в шествии на гей-параде. Другое — увидеть свою школьную любовь в обнимку с мужчиной и обручальным кольцом на руке.

Поэтому, будучи в США, я решила заехать к возлюбленным в гости и познакомиться лично.

Университетский городок, красивый дом, стол, накрытый в мою честь, большая кружка горячего чая и кожаный диван, где я устроилась под пледом, почесывая за ухом огромного доброжелательного ротвейлера. Сначала вспоминали школьные времена. С удивлением обнаружила, что Сашка не только держит связь абсолютно со всеми своими одноклассниками, он и отлично помнит по имени всех учеников моего класса! Поговорили о его сестре, родителях, работе. Саша получил степень магистра и сейчас готовится к защите докторской, зарабатывает на жизнь преподаванием и немного недвижимостью. Посмеялись. Помолчали.

На пальце у Саши обручальное кольцо, но они с Джеком не женаты, несмотря на то, что вместе уже почти 10 лет. Не женятся, потому что Сашин папа, обычный такой советский инженер, рожденный в конце 50-х, не может признать Джека. Не может — и все. «Тебя, — говорит, — люблю, но вот этого (и кивает в сторону жениха) я принять не могу».

— Мы не можем отпраздновать с семьей ни одного праздника, — рассказывает Сашка. — К моим родителям домой Джек не приглашен, и каждый раз на Новый год или день рожденья мне приходится выбирать, с кем я должен отпраздновать.

— Не позавидуешь. А Джек? — спрашиваю я.

— Джек старается понять и простить. Тем не менее это болезненная для нас всех ситуация, которая тянется уже много лет. Когда мама узнала о том, что я — гей, сначала расстроилась, но потом смирилась и даже слетала с нами втроем в отпуск в Италию. И тут же поплатилась за это: по возвращении отец закатил ей страшный скандал, кричал про предательство и неуважение к нему.

Вообще, более преданного семье человека, чем Саша, сложно себе представить. Мечтает забрать пожилых маму с папой к себе — в только что купленный трехэтажный 15-комнатный дом. Папа отказывается наотрез. Не может себе представить, как его сын будет спать в соседней спальне со своим мужем.

— А дети? Ты не думал о детях? — осмелела я.

— Думал. Я очень хочу завести ребенка, но тут все тоже непросто. Во-первых, Джек уже был женат, и у него есть дети от первого брака, так что он не очень горит желанием. Во-вторых, гомосексуальной паре завести ребенка очень дорого. То есть помимо памперсов и всего того, на что тратит деньги обычная семья, в нашем случае нужно прибавить $ 20,000 на суррогатное материнство и $ 7,000 за оформление документов на отцовство. Я задумалась: выходит, то, что обычной паре дано изначально — яйцеклетка и утроба — этим людям надо находить и покупать за большие деньги. Как же так?



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Для большинства людей, с которыми я когда-либо общалась насчет гомосексуальной семьи, все это представляется чем-то вроде сообщества БДСМ. Так вот, друзья мои, представьте себе, что гомосексуальные пары не обсуждают других геев целыми сутками. И вовсе не обязательно держат под кроватью специальный чемоданчик с порнухой и набором искусственных членов. Еще у них не обязательно должен быть высокий жеманный голос, виляющая походка, и не все они ходят в клубы, чтобы найти себе третьего секс-партнера.

Они ходят на работу, читают книги, ездят в отпуск, ходят по музеям. Они закупаются продуктами в супермаркетах, покупают дома в кредит, пишут диссертации, и еще они очень хотят быть понятыми. Понятыми своими близкими. И я очень жду момента, когда Сашин папа, как и тысячи других пап по всему миру, сможет отказаться от своих предрассудков и облегчить жизнь своим сыновьям и дочкам, приняв их такими, какие они есть.