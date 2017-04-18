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Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 14 процентов
19.04.2017 09:09 — Разное | Ежедневник
5min.by
Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 апреля снижается с 15% до 14% годовых.
Об этом сообщили
Кроме ставки рефинансирования снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков (с 18% до 17% годовых) и по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности (с 10% до 9% годовых).
Напомним, решение о дальнейшем снижении ставок было принято правлением Национального банка по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 года.
"Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов", - пояснили в Нацбанке.
В сообщении Нацбанка отмечается, что сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения. По оценке, средняя широкая денежная масса в марте 2017 года по отношению к марту 2016 года увеличится на 2,6% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). При этом в структуре денежной массы постепенно увеличивается доля национальной валюты, отражая происходящие в экономике процессы дедолларизации.
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Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 апреля снижается с 15% до 14% годовых.
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