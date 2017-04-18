﻿ «Реал» и «Атлетико» стали полуфиналистами Лиги Чемпионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Реал» и «Атлетико» стали полуфиналистами Лиги Чемпионов

19.04.2017 09:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Реал» и «Атлетико» стали полуфиналистами Лиги Чемпионов

football.sport.ua

Испанские клубы не без труда обыграли в четвертьфинале, соответственно, «Баварию» и «Лестер».

Особенно захватывающим получился матч в Мадриде. «Реал» начинал его в качестве фаворита после гостевой победы – 2:1.

Но на 78-й минуте Серхио Рамос, отправив мяч в свои ворота, сделал счет 2:1 в пользу команды «Баварии». До этого на 53-й минуте с пенальти отличился  форвард «баварцев» Левандовски и на 76-й сравнял счет Криштиану Роналду.

Основное время так и завершилось. А потом настала десятиминутка великого Роналду. Португалец дважды на 105-й и 110-й минутах нокаутировал «Баварию», а итоговую точку на 112-й минуте поставил Асенсио – 4:2.

В другом матче дня «Атлетико», приехавший на Британские острова с домашней победой 1:0, уже на 26-й минуте повел и в гостях. Отличился Сауль – 1:0. Единственное, что смогла сделать английская команда, это сравнять счет.  На 61-й минуте забил Варди – 1:1.      

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанские клубы не без труда обыграли в четвертьфинале, соответственно, «Баварию» и «Лестер».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Из школы - прямиком на завод. Как Германия решает вопрос безработицы среди молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика