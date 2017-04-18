Компания Xiaomi представила сегодня свой главный смартфон первой половины 2017 года — флагман Mi6. Традиционно устройство получило топовую начинку, металлический корпус и относительно невысокую для такого уровня гаджетов цену.





Xiaomi Mi6 получил очень контрастный (1500:1) и яркий (600 нит) 5,15-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем постоянной памяти — 64 или 128 ГБ.





У него двойная основная камера (12, f/1.8 + 13 Мп, f/2.6, четырехосная оптическая стабилизация), работающая по принципу, как в iPhone 7 Plus (обычная с углом 77,6 градусов + "зуммирующая" телефото - 47,3 градуса) и 8 Мп фронтальный модуль (f/2.2).





Емкость аккумулятора — 3350 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки. Здесь есть также новейшая версия Bluetooth 5 и IR-модуль. Работает устройство под управлением Android 7.1.1 с фирменной оболочкой MIUI. Толщина устройства - 7,45 мм. К сожалению, 3,5 мм аудиоразъем в смартфоне отсутствует.

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