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Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 100 мячей в Лиге чемпионов

19.04.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
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Нападающий мадридскго «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», первым в истории достиг отметки в 100 голов в Лиге чемпионов.

У ближайшего преследователя, форварда «Барселоны» Лионеля Месси, — 94 гола.

Всего в двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Баварии» Роналду забил пять мячей — в первой игре в Мюнхене он поразил цель еще два раза.

Как отмечает Sports.ru, теперь у Роналду 46 хет-триков в карьере: 41 — в «Реале», 4 — в составе сборной, 1 — в «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду в восьмом сезоне подряд забил за «Реал» больше 30 мячей.

Кроме того, Роналду улучшил свой же рекорд по числу голов в еврокубках. Их у него уже 103.

Криштиану Роналду также превзошел клубный рекорд легендарного Альфредо Ди Стефано по числу голов на арене «Сантьяго Бернабеу». У Роналду уже 213 таких мячей, у Ди Стефано осталось 210.


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Нападающий мадридскго "Реала" Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", первым в...

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