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Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 100 мячей в Лиге чемпионов
Нападающий мадридскго «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в
У ближайшего преследователя, форварда «Барселоны» Лионеля Месси, — 94 гола.
Всего в двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Баварии» Роналду забил пять мячей — в первой игре в Мюнхене он поразил цель еще два раза.
Как отмечает
Криштиану Роналду в восьмом сезоне подряд забил за «Реал» больше 30 мячей.
Кроме того, Роналду улучшил свой же рекорд по числу голов в еврокубках. Их у него уже 103.
Криштиану Роналду также превзошел клубный рекорд легендарного Альфредо Ди Стефано по числу голов на арене «Сантьяго Бернабеу». У Роналду уже 213 таких мячей, у Ди Стефано осталось 210.
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Нападающий мадридскго "Реала" Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", первым в...
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