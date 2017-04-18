МИНСК, 19 апр — Sputnik. В Минске в среду началось десятое заседания Военного комитета ОДКБ, передает с места событий корреспондент Sputnik.



© Sputnik Илья Питалев В Минске обсудят вопросы запрета ядерных испытаний

На повестке дня — анализ вызовов и угроз военной безопасности, организация противовоздушной и противоракетной обороны в рамках интересов ОДКБ и СНГ, а также организация международных полетов авиации вооруженных сил государств-членов организации.

Также обсудят вопросы формирования вспомогательных рабочих органов при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам связи, материально-технического обеспечения, противовоздушной и противоракетной обороны, подготовки и применения Коллективных авиационных сил ОДКБ и подготовки военных кадров

В обсуждении принимают участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана, а также первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызстана и начальник Объединенного штаба ОДКБ.

По итогам мероприятия предусмотрено подписание итогового протокола, в котором будут даны соответствующие поручения.

Проведение данного мероприятия и принятые в рамках его решения будут направлены на развитие военной составляющей ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности действует с 15 мая 1992 года, после того как страны-члены СНГ подписали Договор о коллективной безопасности. В ОДКБ на сегодняшний день состоят Беларусь, Россия, Таджикистан, Армения, Казахстан, Кыргызстан. В 2012 году из организации вышел Узбекистан.