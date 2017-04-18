Официальный Минск надеется в отношениях с Пекином подтянуть экономику политикой: нарастить инвестиции и уровень двусторонней торговли. Так не получится, считают экономисты.

Подтянуть экономику политикой

Высокий уровень белорусско-китайских политических отношений должен подтянуть и экономическое сотрудничество , предложил Александр Лукашенко председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяну.

Глава государства отметил частые взаимные визиты: на прошлой неделе официальный белорусский лидер встретился с рядом китайских чиновников . «Активные контакты в очередной раз подчеркивают особый уровень отношений между нашими странами — доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», — заявил он.

«Приоритетное внимание в ходе переговоров уделяется вопросам экономического и политического взаимодействия. Это не удивительно. Мы ожидаем, что высокий уровень наших политических отношений подтянет за собой и экономику, прежде всего Беларуси до тех темпов и высот, которых достигли вы», — добавил Александр Лукашенко.

Официальному Минску удалось получить приглашение на международный форум «Один пояс, один путь». Именно поэтому разговор уже не велся о встрече на высшем уровне через несколько месяцев, о чем официально сообщалось еще на прошлой неделе: теперь достоверно известно она состоится в мае.

В преддверии визита идею «подтянуть экономику за политикой» озвучил и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

«Теперь важно подтянуть и экономические отношения до такого высокого уровня сотрудничества, поэтому предлагаем обсудить вопросы экономической направленности», — отметил Андрей Кобяков.

Есть у Беларуси и план на предстоящий визит: «мы рассчитываем, что в ходе предстоящего визита продвинется ряд практических направлений нашего сотрудничества с Китаем», передает БелТА.

Что еще обсудили во время визита Чжан Дэцзяна

1. «Великий камень»

Главное в этом вопросе — привлечение инвесторов, считает Лукашенко. С ним согласны и эксперты, которые, чтобы описать состояние дел с проектом, например, говорят: «Великий камень» лег на Шелковом пути». Другие эпитеты использует государственная пресса: «уникальный проект», «жемчужина Шелкового пути».

Официальный белорусский лидер ожидает в парке «экспортно ориентированных производств с гарантированным рынком сбыта», ждет, что туда привлекут «самые передовые компании мирового уровня с экономикой завтрашнего дня».

Дэцзян заявил, что полностью разделяет позицию Александра Лукашенко по развитию индустриального парка «Великий камень». «Парк имеет все условия для привлечения инвестиций, поэтому мы должны активизировать эту работу, — считает он. — Мы должны пропагандировать и рекламировать наш индустриальный парк, чтобы высокотехнологичные предприятия стали его резидентами».

Стороны сошлись во мнении, что создание в Беларуси совместного индустриального парка стало политическим проектом.

2. Несбалансированность торговли двух стран

Второй вопрос, который очень интересует Беларусь после инвестиций, — это двусторонняя торговля с Китаем. Лукашенко скромно уделил ему совсем немного времени.

Он отметил, что его беспокоит несбалансированность двусторонней торговли между Беларусью и Китаем и попросил «уделить серьезное, пристальное внимание этому вопросу как в рамках работы белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, так и на уровне глав правительств двух стран, парламентариев».

3. К нам идет China CITIC Bank?

Глава государства считает необходимым активизировать сотрудничество и в финансовой сфере. «Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая», — добавил Александр Лукашенко. Кроме того, Беларусь заинтересована в размещении белорусских облигаций на китайском рынке.

4. Имиджевые проекты для Китая в центре Европы

Помимо конкретных проектов стороны обсудили и другие, которые туманно называются пресс-службой белорусского президента имиджевыми для Китая и принципиальными для Беларуси.

«Они будут имиджевыми проектами для Китайской Народной Республики в центре Европы. Если вы сочтете нужным нас поддержать, белорусский народ никогда это не забудет и будет вам весьма благодарен», — заявил Лукашенко.

Суть этих проектов не раскрывается.

5. Туризм

Было отмечено, что перспективным является сотрудничество и по другим направлениям. Например, в сфере туризма. «Вы сами убедились в красоте Беларуси, — сказал Глава государства. — Здесь есть что посмотреть, есть где отдохнуть. Мы очень надеемся, что граждане великого Китая, посетив нашу прекрасную страну, найдут здесь возможность отдохнуть».

Зрелые отношения

В свою очередь Чжан Дэцзян поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

«Китай и Беларусь всегда оказывают друг другу доверие и помощь. В Китае удовлетворены развитием двусторонних отношений с Беларусью, — сказал он. — Мы приобрели все черты зрелых межгосударственных отношений: это прочная политическая основа, интегрированные экономические интересы, активные и динамичные гуманитарные связи, тесное сотрудничество на международной арене».

Экономику за политикой? Не получится

«Китай строит отношения с большими государствами, с малыми он торгует, делает инвестиции, зарабатывает. Доля китайского импорта в Беларусь — в раз 10 больше, чем экспорта», — прокомментировал БДГ состояние двухсторонней торговли экономист Ярослав Романчук.

По его словам, при этом Беларусь в основном экспортирует в Китай сырье, полуфабрикаты. «Это значит, что белорусская экономика — не конкурентна на китайском рынке», — пояснил эксперт, назвав Беларусь «малым сырьевым придатком Китая».

Романчук считает, что на этом фоне все разговоры о стратегическом партнерстве — это «разговоры в пользу бедных» и попытки примазаться к кредитной линии Китая — и не более.

«Лукашенко пытается заместить все, что угодно. Но не замечает слона в посудной лавке: китайские дешевые товары, которым насыщен рынок», — отметил Романчук.

Сомнения выказал экономист в возможностях Беларуси попасть в Китай со своими облигациями. «Вопрос в условиях размещения. Рынок в Китае — очень конкурентен. Если мы не можем пробиться с облигациями даже в Варшаву… то в Китай можем попробовать, но, едва ли за них много дадут», — пояснил эксперт, добавив, что китайские партнеры проверят состояние дел в белорусской экономике и «получат неприглядные данные».

В случае, если по облигациям дадут 7-8% в валюте, считает Ярослав Романчук, то лучше их не брать, так как «придется отдавать кровью и потом».