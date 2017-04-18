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В Керченском проливе затонул украинский сухогруз
19.04.2017 10:03 — Разное | Ежедневник
Zuma / TASS
В Черном море недалеко от Керченской переправы потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По данным СМИ, удалось спасти пятерых из 12 членов экипажа.
В районе Керченской переправы потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», на котором находились 12 членов экипажа. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, сигнал SOS был принят в 03:54 по местному времени.
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В Черном море недалеко от Керченской переправы потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По данным СМИ, удалось спасти пятерых из 12 членов экипажа.
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