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В Керченском проливе затонул украинский сухогруз

19.04.2017 10:03 — Разное | Ежедневник  
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В Керченском проливе затонул украинский сухогруз

Zuma / TASS

В Черном море недалеко от Керченской переправы потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По данным СМИ, удалось спасти пятерых из 12 членов экипажа.

В районе Керченской переправы потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», на котором находились 12 членов экипажа. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, сигнал SOS был принят в 03:54 по местному времени.

К месту аварии были направлены шесть судов. Как отмечают спасатели, ситуация осложняется сильным ветром, скорость которого достигает 20 м/с, сообщает РБК.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот) сообщило, что сухогруз в условиях сильного шторма раскололся надвое, после чего затонул.

По данным источника «РИА Новости», пятерых членов экипажа удалось спасти, семеро считаются пропавшими без вести. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы крымского управления МЧС Владимира Иванова сообщило, что одного человека — моториста — удалось поднять на борт спасательного судна, еще несколько человек в спасательных жилетах находятся в воде и вытащить их не удается из-за сильных волн.

По данным портала marinetraffic.com, сухогруз вне зоны видимости. Последняя полученная позиция о его местонахождении в Черном море — недалеко от Керчи. На сайте vesselfinder.com также отмечается, что 15 апреля судно заходило в порт Азова.

Приписанный к порту Херсон сухогруз «Герои Арсенала» ходил под панамским флагом. По данным МЧС, он направлялся с грузом зерна из Азова в Турцию.

Из 12 членов экипажа девять являются гражданами Украины, двое — граждане России, один — Грузии, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Росморречфлот.

По факту крушения судна возбуждено уголовное дело по ст.263 УК России.

 

 
 
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В Черном море недалеко от Керченской переправы потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По данным СМИ, удалось спасти пятерых из 12 членов экипажа.

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