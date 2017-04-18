Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением об успешном для своей команды четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» , а также обратился к болельщикам.



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— Мы знали, что если не будем играть очень хорошо, «Бавария» сможет забить. Они снова доказали, что у них отличная команда, но Мадрид есть Мадрид. Без сомнений, мы были лучше. Мы забили «Баварии» шесть голов, это совсем не просто. Мы заслуженно победили и прошли дальше.

Прошу болельщиков только о том, чтобы они не освистывали меня. Я всегда делаю все возможное и выкладываюсь максимально, — приводит AS слова Роналду.

В двух матчах против «Баварии» Криштиану Роналду забил 5 мячей, причем в ответной игре он оформил идеальный хет-трик, забив головой и обеими ногами. Правда, два из этих мячей были проведены из офсайда.