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Организация по разоружению: Минск может помочь договориться с КНДР

19.04.2017 10:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Беларусь может способствовать тому, чтобы КНДР начала переговоры по ядерному разоружению и нераспространению, заявил в среду в Минске исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Круглый стол по вопросу нераспространения ядерного оружия прошел в среду в Минске с участием дипломатов, представителей МИД Беларуси и секретаря ОДВЗЯИ.

Организация по разоружению: Минск может помочь договориться с КНДР
© REUTERS Damir Sagolj
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"Договор о нераспространении ядерного оружия был разработан еще 20 лет назад, но до сих пор не вступил в силу из за того, что восемь государств не ратифицировали или не подписали этот договор", — рассказал Зербо журналистам.

Как подчеркнул представитель организации, со многими этими странами у Беларуси есть хорошие двусторонние отношения.

"Основная причина, почему они не подписали или не ратифицировали договор — это соображения национальной безопасности. Одна из проблемных тем также — режим верификации выполнения договоров", — признал исполнительный секретарь.

Среди не подписавших или не ратифицировавших договор, в том числе Пакистан и Индия.

"У Беларуси с Индией и Пакистаном крепкие отношения и мы надеемся, что при помощи Беларуси мы добьемся того, что эти страны подпишут или ратифицируют договор", — поделился Зербо.

Эксперт уверен: официальный Минск может посодействовать и тому, чтобы за стол переговоров сели представители Северной Кореи.

"Диалог необходим. Мы хотим доказать, что ратификация договора никак не связана с их безопасностью (…) Беларусь также может поспособствовать, чтобы Корея села за стол переговоров", — заключил представитель организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполнительный секретарь международной организации полагает, что отношения Беларуси не только с КНДР, но и с Индией и Пакистаном могут помочь убедить эти страны...

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