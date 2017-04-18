МИНСК, 19 апр — Sputnik. Беларусь может способствовать тому, чтобы КНДР начала переговоры по ядерному разоружению и нераспространению, заявил в среду в Минске исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Круглый стол по вопросу нераспространения ядерного оружия прошел в среду в Минске с участием дипломатов, представителей МИД Беларуси и секретаря ОДВЗЯИ.



© REUTERS Damir Sagolj КНДР рассказала о новых ядерных испытаниях

"Договор о нераспространении ядерного оружия был разработан еще 20 лет назад, но до сих пор не вступил в силу из за того, что восемь государств не ратифицировали или не подписали этот договор", — рассказал Зербо журналистам.

Как подчеркнул представитель организации, со многими этими странами у Беларуси есть хорошие двусторонние отношения.

"Основная причина, почему они не подписали или не ратифицировали договор — это соображения национальной безопасности. Одна из проблемных тем также — режим верификации выполнения договоров", — признал исполнительный секретарь.

Среди не подписавших или не ратифицировавших договор, в том числе Пакистан и Индия.

"У Беларуси с Индией и Пакистаном крепкие отношения и мы надеемся, что при помощи Беларуси мы добьемся того, что эти страны подпишут или ратифицируют договор", — поделился Зербо.

Эксперт уверен: официальный Минск может посодействовать и тому, чтобы за стол переговоров сели представители Северной Кореи.

"Диалог необходим. Мы хотим доказать, что ратификация договора никак не связана с их безопасностью (…) Беларусь также может поспособствовать, чтобы Корея села за стол переговоров", — заключил представитель организации.