Мы объединили в обзоре материалы лишь по одному признаку — все они представляют собой совершенно новый для нашего строительного рынка продукт.

Светопрозрачный бетон

Добавив в бетон фиброоптическое волокно, венгерский архитектор Арон Лосконши изобрел новый материал со светопроводными свойствами и назвал его литраконом.

Отметим, что «прозрачный» бетон пропускает свет не полностью, через него можно различить только очертания предметов и общий цвет. И это свойство проявляется только тогда, когда на одну из строн изделия направить освещение. Без подсветки литракон напоминает традиционный бетон.



Фото: vk.com/illumicon

Фото: vk.com/illumicon Фото: vk.com/illumicon

Фото: vk.com/illumicon

Фото: vk.com/illumicon

Изобретение с удовольствием используют дизайнеры, особенно при создании интерьеров в стилях модерн или хай-тек. Добавление оптического волокна не влияет на прочность материала. Его можно использовать для возведения несущих стен и межкомнатных конструкций, однако такие объекты редкость — литракон — дорогой материал. Его чаще используют для частичной отделки стен, делают из него дизайнерские скамьи, светильники, столы, умывальники.

Производители чаще всего предлагают панели различных размеров. Они могут крепиться к стенам при помощи рамной конструкции или анкерных болтов. У нас прозрачный бетон продается под маркой Illumicon.

Термогранулы



Фото: teploprok.by

Термогранулы изготавливаются специально для заполнения пустот в ограждающих конструкциях здания — в первую очередь, в стенах с двойной кладкой (деревянный или блочный дом, обложенный кирпичом). В этих случаях для заполнения воздушного зазора можно использовать засыпной утеплитель — графитовые гранулы полистирола, которые заполняют пустоты (минимальная толщина полости для утепления может составлять 1 см). Такой утеплитель препятствует потере тепла, не боится прямого попадания влаги, а также сохраняет паропроницаемость. Производитель утверждает, что при этом никаких воздушных «пробок» и стыковочных швов не образуется, утепление будет цельным, без «мостиков холода». К нам утеплитель поставляется из Латвии под названием Isopearl.

Термовата



Фото: teploprok.by

Термовата представляет собой практически безвесные хлопья белого цвета. Технологически утепление производится мобильной выдувной установкой через небольшие отверстия в стене, что позволяет производить задувку термоваты, не разбирая строительных конструкций. Утепление получается без стыков и швов с заполнением всех щелей и трещин в кладке. Термовата не поддерживает горение (тонкий изоляционный слой, возникающий при обугливании сухой пены препятствует распространению пламени вглубь материала), не образует расплавов, не выделяет под действием огня токсических веществ.

По заверениям производителя, термовата толщиной 50 мм по теплозащите заменяет — 75 мм пенопласта, 125 мм минеральной ваты, 340 мм древесины. Она имеет и хорошие звукоизоляционные свойства — перегородка толщиной 100 мм поглощает до 50дЦб. Утеплитель является «дышащим» материалом, стоек к воздействию микроорганизмов, грибкам и плесени, не способствует распространению мелких грызунов. Срок пригодности составляет блее 50 лет. У нас термовата продается под маркой Izoprok.

Рулонная битумная черепица

Интересный продукт, который в ближайшее время может составить конкуренцию традиционной битумной черепице. Главные отличия — в способе монтажа и более низкой цене. Продается такая кровля как рубероид, рулонами.

У разных производителей есть свои вариации на эту тему. Например Kerabit выпускает несколько вариантов.



Фото: finnmaster.pro

Kerabit 3D — рулонное покрытие в полоску. Цвет — серый, а по краю идет темная полоса шириной около 4,5 см. Ширина рулона — 0,7 метра, длина — 8 м. Один рулон закрывает 7.8 м2 кровли.



Фото: finnmaster.pro

Kerabit 7 — рулонное покрытие с трехгранными рейками имитирует фальцевую кровлю. Размер рулона 0,7×10 м / 7 м². Комплектуются такая кровля обрезанными под углом трехгранными рейками размером 50×50 мм. К ним крепится полоса с нанесенным слоем самоклеящегося битума. Дополнительно полосы фиксируются гвоздями.

Рулонная черепица Icopal 3D — рулонный кровельный материал. Верхняя сторона его покрыта цветной минеральной посыпкой, рисунок которой придает поверхности материала объемный визуальный эффект. Получается довольно правдоподобная имитация черепичной кровли.



www.roofstudio.ru

Прочность рулонной черепице придает основа из усиленного полиэфира, на которую наносится слой битумного вяжущего. Качество вяжущего влияет на долговечность материала и обеспечивает водонепроницаемость кровельного покрытия. Для защиты материала от ультрафиолета (а также для эстетической привлекательности) на материал сверху наносится слой цветной базальтовой посыпки.

Как и для классической гонтовой битумной черепицы, рулонному покрытию потребуется сплошное покрытие из шпунтованной доски, фанеры или ОСП. А вот подкладочный ковер не нужен.

Рулонная черепица монтируется без применения открытого пламени. На нижней поверхности черепицы нанесен улучшенный битум, который при монтаже сам приклеивается к подготовленному основанию после снятия защитной пленки. Это позволяет выполнять монтаж кровли своими силами без привлечения специалистов.

Рулоны легко переносить и просто монтировать на крыше самостоятельно и практически без отходов. Малое количество швов повышает надежность решения.

Производители утверждают, что рулонная черепица гарантированно прослужит более двадцати лет.

Сборные перекрытия

У железобетонных плит перекрытий есть альтернатива. Например, система перекрытий, которая состоит из железобетонных балок и элементов заполнения из прессованной древесины или пенополистирола. Прелесть такого перекрытия в том, что для его монтажа не потребуется техника — самый тяжелый элемент — балки, — устанавливаются вручную (их вес — 15−20 кг/м).



Фото: rector-group.by

Элементы заполнения из прессованной древесины имеют высоту 12, 16, 20 см. После установки их закрывают слоем стяжки, которая делает перекрытие монолитным и обеспечивает правильное распределение нагрузки.

Элемент заполнения, изготовленный из пенополистирола, выполняет роль несъемной опалубки и используется при устройстве перекрытий над неотапливаемым техническим подпольем. В итоге мы получаем утепленную плиту перекрытия. Форма элемента заполнения обеспечивает необходимую несущую способность плиты перекрытия, образуя несущее ребро жесткости.

Расход монолитного бетона при этом сокращается в несколько раз в сравнении с классическим монолитным перекрытием. У нас эта система перекрытий известна под маркой Rectolight.