﻿ Северная Корея на видео показала "ядерный удар" по США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Северная Корея на видео показала "ядерный удар" по США

19.04.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Северная Корея в патриотическом ролике показала ядерный удар по США. Ролик демонстрировался во время выступления артистов военного ансамбля в честь дня рождения Ким Ир Сена, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

В ролике показано, как ракета пересекает Тихий океан и наносит удар по неназванному крупному американскому городу. Следующий кадр уже показывает пылающий флаг США на фоне кладбища.

Песня, которую исполняет хор, прославляет ракетчиков из подразделения Тэпходон — северокорейских ракетных войск стратегического назначения. В видеоролике использованы кадры пуска баллистической ракеты средней дальности Hwasong-1.

В тексте песни есть такие строчки: «Наши гордые ракеты Hwasong летят так быстро как вспышки молнии, чтобы бросить вызов империализму».

Напомним, что на военном параде в субботу Северная Корея показала три типа межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. Впрочем, некоторые эксперты усомнились в том, что это настоящие ракеты, а не макеты.

Читайте также: Самое опасное оружие Северной Кореи

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ролике показано, как ракета пересекает Тихий океан и наносит удар по неназванному крупному американскому городу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Организация по разоружению: Минск может помочь договориться с КНДР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика