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Северная Корея на видео показала "ядерный удар" по США
Северная Корея в патриотическом ролике показала ядерный удар по США. Ролик демонстрировался во время выступления артистов военного ансамбля в честь дня рождения Ким Ир Сена,
В ролике показано, как ракета пересекает Тихий океан и наносит удар по неназванному крупному американскому городу. Следующий кадр уже показывает пылающий флаг США на фоне кладбища.
Песня, которую исполняет хор, прославляет ракетчиков из подразделения Тэпходон — северокорейских ракетных войск стратегического назначения. В видеоролике использованы кадры пуска баллистической ракеты средней дальности Hwasong-1.
В тексте песни есть такие строчки: «Наши гордые ракеты Hwasong летят так быстро как вспышки молнии, чтобы бросить вызов империализму».
Напомним, что на военном параде в субботу Северная Корея показала три типа межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. Впрочем, некоторые эксперты
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В ролике показано, как ракета пересекает Тихий океан и наносит удар по неназванному крупному американскому городу.
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