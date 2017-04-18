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Вратарь "Баварии" сломал ногу, когда Роналду забивал 3-й гол

19.04.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в концовке ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом», согласно предварительному диагнозу, получил перелом левой ноги, сообщает Sports.ru со ссылкой на официальный сайт «Баварии».

Эпизод произошел на 109-й минуте, когда голкипер оступился, а форвард мадридцев Криштиану Роналду забивал из офсайда третий гол (3:2).


Мануэль Нойер. Фото: Reuters

В Мюнхене Нойер пройдет углубленное обследование, по результатам которого станет известен окончательный диагноз и срок восстановления вратаря.

Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», первым в истории достиг отметки в 100 голов в Лиге чемпионов.


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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в концовке ответного четвертфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом", согласно предварительному диагнозу, получил перелом левой...

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