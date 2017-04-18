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Вратарь "Баварии" сломал ногу, когда Роналду забивал 3-й гол
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в концовке
Эпизод произошел на 109-й минуте, когда голкипер оступился, а форвард мадридцев Криштиану Роналду забивал из офсайда третий гол (3:2).
В Мюнхене Нойер пройдет углубленное обследование, по результатам которого станет известен окончательный диагноз и срок восстановления вратаря.
Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии»,
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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в концовке ответного четвертфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом", согласно предварительному диагнозу, получил перелом левой...
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