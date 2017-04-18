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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в концовке ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом», согласно предварительному диагнозу, получил перелом левой ноги, сообщает Sports.ru со ссылкой на официальный сайт «Баварии».

Эпизод произошел на 109-й минуте, когда голкипер оступился, а форвард мадридцев Криштиану Роналду забивал из офсайда третий гол (3:2).



Мануэль Нойер. Фото: Reuters

В Мюнхене Нойер пройдет углубленное обследование, по результатам которого станет известен окончательный диагноз и срок восстановления вратаря.

Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», первым в истории достиг отметки в 100 голов в Лиге чемпионов.



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