По статистике последней пятилетки, в Минске шансы попасть в ДТП у автомобилиста или пешехода существенно выше во вторник или пятницу после 15.00 часов дня в октябре на территории Первомайского района. А вот какие районы наиболее безопасны для автомобилистов и пешеходов в Минске и когда аварии случаются реже всего? AUTO.TUT.BY сравнил статистику аварийности за последние пять лет и проанализировал, где, какие и когда происходят ДТП в Минске.

Курс на снижение



Фото: ГАИ Московского района

За прошлый 2016 год было зафиксировано меньше аварий, чем еще, к примеру, пять лет назад. Если в 2012 — 2013 годах в год в столице фиксировали порядка 830 аварий, то в прошлом году — на 31% меньше. Это те цифры статистики, которым действительно радуешься и удивляешься, ведь транспорта на столичных улицах стало не в пример больше, нежели еще пару лет назад.





Почти вдвое уменьшилось количество погибших в ДТП: если в 2012 году на дорогах погибло 72 человека, то в прошлом году — 39 человек. Казалось бы, положительная тенденция. Однако за первые два месяца этого года на дорогах столицы погибло трое, пострадало в авариях — 63 человека.





Две самые частые причины, из-за которых происходят аварии — нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Ситуации банальны и знакомы каждому водителю: думал, что успеет на желтый, не заметил пешехода, не пропустил и прокатил на капоте. А если водитель приезжий, в городе не ориентируется, особенностей минских перекрестков не знает, то шансы попасть в аварию на перекрестке увеличиваются в разы. На третьем месте — нарушение правил маневрирования, далее — превышение скорости и переход дороги в неположенном месте.

Усугубляют ситуацию припаркованные в крайней правой полосе машины, растущие на обочинах кустарники, выезжающий с остановочных пунктов общественный транспорт. А если еще на перекрестке шустрый пешеход попадется в темной одежде, наушниках или капюшоне, хоть караул кричи и никакая реакция не спасет.

— Ответственность за соблюдение ПДД лежит и на водителе, и на пешеходе. Оценить ситуацию на перекрестке, убедится в безопасности маневра — прямая обязанность участников дорожного движения, — отмечают в ГАИ Минска. — Мы приходим в школы, даже в детские сады, показываем, объясняем, как нужно себя вести на дороге, какие последствия нарушения ПДД, ведь речь идет о жизнях людей. И в школах все осведомлены, и в детсадах все детки как один знают, когда можно переходить дорогу, а когда категорически запрещено. Но когда дело доходит до реальных ситуаций, что мы видим? Мамы бегут с детьми на красный свет, перебегают дороги вне пешеходного перехода, пожилые люди часто идут вовсе вне переходов — прямо по проезжей части. В итоге получаем статистику: самый распространенный вид ДТП — наезд на пешехода.

Помимо этого вида ДТП в тройке лидеров — столкновение на перекрестке — читай, «думал успею, но не удалось» и столкновение с ударом сзади, который водители называют «паравозиком».













Суббота и воскресенье — самые безопасные дни





Казалось бы, в субботу и воскресенье, когда на трассах полно транспорта и люди из поездок возвращаются домой, имеют все шансы стать самыми аварийными днями. Но нет.

Самыми опасными последние пять лет признают вторник и пятницу. Именно в эти дни недели происходит наибольшее количество ДТП, которые случаются в основном в послеобеденное время (15.00 до 18.00) или же вечером (18.00 до 21.00), когда люди едут домой.

А вот самый аварийный месяц — октябрь. Опытные водители и сами понимают: лихачить на дороге осенью — себе дороже. Понятно почему: раньше наступают сумерки, световой день уменьшается, дорожное покрытие мокрое, а это ухудшает сцепление колес с асфальтом и в результате — авария.





Кто прав, кто виноват

Чаще всего виновным в авариях признают водителя — как обладателя источника повышенной опасности — автомобиля. По статистике, чаще других в аварии попадают водители в возрасте от 24 до 28 лет, а также водители старше 59 лет. Сохраняется некоторый процент тех водителей, которым на момент аварии не достигли совершеннолетия. Любопытно, что некоторый процент аварий, в которых виноваты водители, которым не исполнилось 18 лет и у которых нет прав.

Но не одни водители виновны в ДТП, нередко столкновения допускают и сами пешеходы. Чаще всего это дети до 18 лет и пожилые люди.









В Партизанский район не только самый маленький, но и самый безаварийный. Там реже всего происходит количество ДТП. Чаще же ДТП происходят в Первомайском, Фрунзенском и Московском районах столицы.



