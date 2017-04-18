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Звезды джаза из Нью-Йорка и Филадельфии выступят с концертом в Минске

19.04.2017 10:59 — Разное | Tut.by  
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Королева джаза Филадельфии Дениз Кинг — обладательница бархатного голоса, и новая звезда Нью-Йоркской сцены — виртуоз трубы и гитары Джосай Вудсон выступят в Минске. Концерты состоятся 30−31 мая во Дворце Профсоюзов и Джаз-Клубе (Дворец Республики). В сопровождении Royal-Jazz-trio музыканты исполнят музыкальные шедевры XX века — от Эллингтона до Гершвина.


Королева Джаза Дениз Кинг (Denise King) — чарующий голос искрометного, дерзкого, сочного, напитанного блюзом, джаза Филадельфии. Певица и импровизатор записала множество сольных альбомов, отмеченных номинациями The Best Jazz Vocal.

— Дениз Кинг — бриллиант для поклонников джаза. Один из главных артистов на джаз сцене, она использует свой уникальный голос, чтобы погрузить слушателя в мир счастья, страсти и джаза, — говорил о ней Jazz Magazin.

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Джосай Вудсон — звезда Нью-Йоркской джазовой сцены, трубач и гитарист, композитор и аранжировщик, магистр главной джазовой академии США Беркли.


33-летний маэстро выступает в одном из самых успешных проектов американской поп-музыки, группе Beyoncé, а также с иконами модерн-джаза Брэнфордом Марсалисом и Малгрю Миллером. Музыкантом записано 10 альбомов. Обладая экспрессией, Вудсон виртуозно объедияет классический джаз и электронную музыку, создавая новые шедевры.

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Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Когда: 30−31 мая

Где: Дворец профсоюзов

Джаз-Клуб (Дворец Республики)

Билеты от 15 до 50 р.

Инфолиния: 346−46−42 (vel.)

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Звери».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

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Теги: Минск
 
 
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Королева джаза Филадельфии Дениз Кинг - обладательница бархатного голоса, и новая звезда Нью-Йоркской сцены - виртуоз трубы и гитары Джосай Вудсон выступят в...

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