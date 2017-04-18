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Звезды джаза из Нью-Йорка и Филадельфии выступят с концертом в Минске
Королева джаза Филадельфии Дениз Кинг — обладательница бархатного голоса, и новая звезда Нью-Йоркской сцены — виртуоз трубы и гитары Джосай Вудсон выступят в Минске.
Королева Джаза Дениз Кинг (Denise King) — чарующий голос искрометного, дерзкого, сочного, напитанного блюзом, джаза Филадельфии. Певица и импровизатор записала множество сольных альбомов, отмеченных номинациями The Best Jazz Vocal.
— Дениз Кинг — бриллиант для поклонников джаза. Один из главных артистов на джаз сцене, она использует свой уникальный голос, чтобы погрузить слушателя в мир счастья, страсти и джаза, — говорил о ней Jazz Magazin.
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Джосай Вудсон — звезда Нью-Йоркской джазовой сцены, трубач и гитарист, композитор и аранжировщик, магистр главной джазовой академии США Беркли.
33-летний маэстро выступает в одном из самых успешных проектов американской поп-музыки, группе Beyoncé, а также с иконами модерн-джаза Брэнфордом Марсалисом и Малгрю Миллером. Музыкантом записано 10 альбомов. Обладая экспрессией, Вудсон виртуозно объедияет классический джаз и электронную музыку, создавая новые шедевры.
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Королева джаза Филадельфии Дениз Кинг - обладательница бархатного голоса, и новая звезда Нью-Йоркской сцены - виртуоз трубы и гитары Джосай Вудсон выступят в...
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